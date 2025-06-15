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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قيمة مقابل سعر .. إليك أفضل الخواتم الذكية في الأسواق

خاتم ذكي
خاتم ذكي
لمياء الياسين

كثيرة هي أنواع الخواتم الذكية في الأسواق فإذا كنت تبحثعن خاتم ذكي بمواصفات عصرية فيمكنك الاختيار بين أكثر من هاتف في الأسواق 

خاتم Galaxy Ring 

يأتي الخاتم الذكي بتصميم مميز والعديد من خيارات الألوان والحجم و يبلغ سعر الخاتم حوالي 38999 روبية هندية أي حوالي 465 دولارًا في الهند وهو متوفر باللون الأسود التيتانيوم، والفضي التيتانيوم، والذهبي التيتانيوم، ويأتي بتسعة أحجام تتراوح من 5 إلى 13، مما يضمن ملاءمة مثالية للجميع.

ويتميز خاتم Galaxy Ring بلمسة نهائية أنيقة من التيتانيوم، وإطارمتين مصنوع من التيتانيوم.

يأتي الخاتم بحامل شحن لاسلكي مع ضوء LED حول الزر متعدد الأغراض وذلك للإشارة إلى مستوى البطارية، ويمكن شحنه لاسلكيًا لمزيد من الراحة.

من بين الميزات البارزة في خاتم Galaxy Ring الذكي هي أنه يأتي مزود بميزة بالذكاء الاصطناعي، والتي تساعد المستخدمين على تحديد مستويات نشاطهم من خلال مراعاة النوم ومعدل ضربات القلب والنشاط السابق.

خاتم ذكي

 خاتم R5 من شركة Rollme

طرحت شركة Rollme أحدث خاتم ذكي لها، وهو خاتم R5، في السوق العالمية.

يتوفر الخاتم بأسعار معقولة من Rollme وبمجموعة واسعة من ميزات تتبع الصحة مثل النوم ومعدل ضربات القلب.

تم تجهيز خاتم Rollme R5 الذكي بشريحة ذكية ومع ذلك، لم تذكر Rollme اسم الشريحة على صفحتها الرسمية.

ويوفر الخاتم الذكي أيضًا تتبع النشاط للعديد من أوضاع الرياضة مثل ركوب الدراجات والسباحة والمشي لمسافات طويلة واليوجا، فيمكنك الوصول إلى جميع معلوماتك الصحية من خلال تطبيق Rollme المصاحب للخاتم.

وتتميز الحلقة الذكية لخاتم R5 ببطارية 18 مللي أمبير في الساعة، وبوفر عمر بطارية يتراوح من ثلاثة إلى سبعة أيام بشحنة واحدة.

9.99 دولارًا ويتوفر خاتم R5 بالمقاسات 8 و9 و10 و11 و12 و13، ويأتي باللون الذهبي الفاتح والأسود المرصع بالنجوم.

خاتم Black Shark

تعد من أفضل الخواتم على الإطلاق خاتم Black Shark وهو إصدارات الشركة من الخواتم الذكية، والتي تدعم عمر شحن يصل إلى 180 يوم.

ينطلق خاتم Black Shark Ring بعدة إختيارات في الألوان وتشمل اللون الأحمر، والفضي، بجانب اللون الأسود، كما يتميز الخاتم الذكي Black Shark بسماكة 2.2مم، كما يتوسط الخاتم الذكي شريط باللون الأسود.

وأكدت الشركة على دعم هذا الإصدار من خاتم Black Shark و الذي يأتي بتقنية “Smart Touch” و سيدعم الخاتم مراقبة صحية كاملة للمستخدم والتي تشمل رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، قياس درجة حرارة الجسم.

الخاتم الذكي الخواتم الذكية شحن لاسلكي خاتم Galaxy Ring مراقبة صحية

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