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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

للحفاظ على صحة قلبك ودرجة حرارتك.. خاتم ذكي من Black Shark

صدى البلد

أصبحت الأجهزة القابلة للارتداء جزءًا من روتين حياتنا اليومية ، فقد تتيح هذه الأجهزة مجموعة من الوظائف وإمكانيات لا يقدر الكثيرون الأستغناء عنها وتعد من أفضل الخواتم على الإطلاق خاتم  Black Shark وهو إصدارات الشركة من الخواتم الذكية، والتي تدعم عمر شحن يصل إلى 180 يوم.

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ينطلق خاتم Black Shark Ring بعدة إختيارات في الألوان وتشمل اللون الأحمر، والفضي، بجانب اللون الأسود، كما يتميز الخاتم الذكي  Black Shark بسماكة 2.2مم، كما يتوسط الخاتم الذكي شريط باللون الأسود.

ولقد أكدت الشركة على دعم هذا الإصدار من خاتم  Black Shark و الذي يأتي بتقنية “Smart Touch” و سيدعم الخاتم مراقبة صحية كاملة للمستخدم والتي تشمل رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، قياس درجة حرارة الجسم وأيضاً .

 على الجانب الآخر من المتوقع أن تكشف الشركة عن سعر الخاتم وموعد توفره بالأسواق لاحقاً.

Black Shark الخواتم الذكية عمر شحن الخاتم الذكي قياس نسبة الأكسجين

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