لن تندم على شرائه.. مواصفات وسعر هاتف OnePlus Ace 3V

يعد أكثر ما يركز عليه راغبو شراء الهواتف الذكية هو المواصفات المميزة للهاتف مع السعر المناسب، وعلى الرغم من أن هذين العاملين كلاهما يعد من الصعب في الوقت الحالي أن يجتمعا في هاتف واحد إلا أن هناك بعض الهواتف التي تقدم مثل هذا الأمر مثل "هاتف OnePlus Ace 3V “

أعلنت شركة وان بلس خلال الساعات الماضية عن إصدارها الجديد لهاتف" OnePlus Ace 3V “ وهو يعد من أول الإصدارات المميزة والتي تأتي بمعالج ”Snapdragon 7+ Gen 3"، وبسعر يبدأ من حوالي 280 دولار.

يتميز هاتف" OnePlus Ace 3V "بشاشة AMOLED بحجم 6.74 بوصة، وبدقة عرض 1240 في 2772 بيكسل.

وفقا لموقع gizmochina يعد الجهاز مزود بشاشة ذات معدل تحديث 120Hz.

تدعم شاشة هاتف" OnePlus Ace 3V " نسبة سطوع 2150 nits، ونسبة تعتيم DC بمعدل 2160Hz، كما تضم الشاشة ثقب الكاميرا الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، زاوية عرض تصل إلى 82 درجة، وتدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل وذلك عند 30 إطار لكل ثانية.

ويتميز هاتف " OnePlus Ace 3V "بمعالج Snapdragon 7+ Gen 3 وذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت و ذاكرة LPDDR5X، وبسعة تخزين 256 جيجا بايت

أما عن بطارية هاتف " OnePlus Ace 3V " فهو يضم بطارية سعة 5500 mAh، وتقنية الشحن السريع SuperVOOC S بقدرة 100W.