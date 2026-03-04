موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة

يستعد فريق الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد تعادل أمام زد بهدف لكل فريق في مباراة الجولة ال 19 من بطولة الدوري.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري



تنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب يوم الخميس المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة بإستاد الجبل الأخضر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون

وتذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت وسط استديو تحليلي من كبار نجوم الكرة.

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن تعيين محمد الغازي حكمًا لمباراة المقاولون العرب والأهلي، ويعاونه خالد الغندور لـتقنية الفيديو.