تصريحات حاسمة.. ميلانيا ترامب تكسر الصمت بشأن علاقتها بـ إبستين

أكدت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس أنها لم تكن تربطها أي علاقة بالمتهم بالاعتداء الجنسي على الأطفال جيفري إبستين.

وقالت زوجة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب: "يجب أن تتوقف اليوم الأكاذيب التي تربطني بجيفري إبستين المدان".

وأضافت: "لم أكن على علم قط بالانتهاكات التي ارتكبها إبستين. لم أشارك قط في أي مخطط من هذا القبيل، ولم أكن جزءًا منه. لم أكن على متن طائرته، ولم نزر جزيرته الخاصة".

وأكدت السيدة الأمريكية الأولى: "تنفي السيدة الأولى أي علاقة تربطها بإبستين وشريكته، جيسلين ماكسويل. ورغم وجود سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني بين ميلانيا وماكسويل، إلا أنها قللت من شأنها. لم يُعرّفني إبستين على زوجي. لقد التقيت بزوجي صدفةً في حفلة بنيويورك عام ١٩٩٨".

وتطرقت إلى رسائل البريد الإلكتروني الودية التي أرسلتها إلى جيسلين ماكسويل، رفيقة إبستين لفترة طويلة، لكنها انتقدت بشدة أي تلميحات تربطها بأي شكل من الأشكال بجرائم السيدة ماكسويل أو السيد إبستين. ودعت الكونجرس إلى مواصلة التحقيق مع الممول.