محمد صالح: تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل تجاوز خطير يمس سيادة الدول

أدان المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، معتبرًا أنها تمثل تجاوزًا دبلوماسيًا غير مقبول، وتمس بشكل مباشر ثوابت القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأكد صالح، في بيان صحفي، أن أي حديث يتضمن إشارات أو تلميحات تبرر التوسع أو تنتقص من الحقوق التاريخية للشعوب العربية، يعد أمرًا مرفوضًا جملةً وتفصيلًا، ولا يسهم إلا في زيادة حالة الاحتقان والتوتر التي تعاني منها المنطقة.

مرحلة دقيقة تتطلب خطابًا مسئولًا ومتزنًا

وقال إن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتطلب خطابًا مسئولًا ومتزنًا من جميع الأطراف الدولية، مشددًا على أن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق عبر تصريحات مستفزة أو مواقف أحادية، وإنما من خلال احترام الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشدد القيادي بحزب حماة الوطن على أن الدولة المصرية كانت ولا تزال ثابتة في موقفها الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورافضة لأي محاولات لفرض أمر واقع يتعارض مع قواعد القانون الدولي أو ينتقص من مبدأ حل الدولتين.

واختتم صالح تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب اصطفافًا عربيًا موحدًا ورسالة واضحة للمجتمع الدولي مفادها أن أمن واستقرار المنطقة خط أحمر، وأن أي طرح يتجاهل الحقوق المشروعة للشعوب لن يكون مقبولًا أو قابلًا للتمرير.