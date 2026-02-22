قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني يطالب بإحكام الرقابة على الأسواق والتوسع في معارض أهلاً رمضان لضمان استقرار الأسعار

النائب أحمد حافظ
النائب أحمد حافظ
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، بالتوازي مع التوسع في معارض «أهلاً رمضان» بمختلف المحافظات، وتفعيل المنافذ المتنقلة لضمان وصول السلع الأساسية بأسعار مناسبة إلى جميع المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

زيادة ملحوظة في معدلات الطلب على السلع الغذائية

وأوضح «حافظ» أن شهر رمضان يشهد زيادة ملحوظة في معدلات الطلب على السلع الغذائية، ما يتطلب استمرار الجهود الرقابية المكثفة لمنع أية ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، حفاظًا على استقرار السوق وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة مواصلة الحملات التفتيشية اليومية والتنسيق بين الجهات المعنية، مع تطبيق القانون بحسم تجاه أي مخالفات تمس حقوق المستهلك أو تؤثر على توافر السلع.

وطالب بتوسيع نطاق معارض «أهلاً رمضان» لتشمل المراكز والقرى والنجوع، وعدم قصرها على المدن الكبرى، إلى جانب تفعيل منظومة المنافذ والعربات المتنقلة وفق خطة واضحة، بما يضمن عدالة التوزيع واتساع قاعدة المستفيدين.

وأكد «حافظ» أن ضبط الأسواق خلال الشهر الكريم يمثل أولوية اقتصادية واجتماعية، ويعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

النائب أحمد حافظ الأسعار الشيوخ

