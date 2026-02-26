قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر أول صورة للمتهمين في قضية السبّاح يوسف محمد من داخل قفص الاتهام
قرار جديد بشأن المتهم بقتل الطفلة قمر بعد انتهاك جسدها في المنيب
منتخب مصر يُواجه مالي بافتتاح مبارياته في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم للسلة
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر.. ونواب: يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط الخارجية
مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
رماها في الترعة وضربها بالشوم.. الأمن يفحص فيديو اعتداء شخص على سيدة بدمنهور
من التوجيهات إلى التنفيذ.. مقترح برلماني لإقرار حزمة متكاملة لدعم وتمكين الشباب اقتصاديًا
خفقان النفس.. كيف تؤثر مشاهد العنف بمسلسلات رمضان على صحتنا النفسية؟
براءة الفنان شادي ألفونس من تهمة حيازة مواد مخدرة
إزالة 5 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بإسنا ضمن الموجة 28 بالأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

 كثّفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الاقصر جهودها الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المخالفات داخل نطاق المدينة.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بمواصلة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضمن أعمال الموجة 28.

قاد الحملة الدكتور علي سيد الصادق رئيس مركز ومدينة إسنا، بمشاركة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة، وحازم راغب نائب رئيس المدينة، وبحضور الشاذلي سعد مدير قسم الإشغالات، حيث تم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن التعديات التابعة لجهة الزراعة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعدٍ بإجمالي مساحة بلغت نحو 875 مترًا تقريبًا، وذلك بحوض المظلية ومنطقة أرض اللواء، وتمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وخلال أعمال المتابعة الميدانية، تم ضبط خلاطة كانت تُستخدم في تنفيذ أعمال بناء مخالف داخل المدينة، وعلى الفور جرى مصادرتها والتحفظ عليها، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد القائمين على المخالفة.

وتؤكد الوحدة المحلية استمرار حملاتها اليومية لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها، تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، وفرض سيادة القانون، ومنع أي تعديات جديدة داخل مركز ومدينة إسنا.

