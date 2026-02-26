إزالة 5 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بإسنا ضمن الموجة 28 بالأقصر

كثّفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الاقصر جهودها الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المخالفات داخل نطاق المدينة.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بمواصلة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضمن أعمال الموجة 28.

قاد الحملة الدكتور علي سيد الصادق رئيس مركز ومدينة إسنا، بمشاركة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة، وحازم راغب نائب رئيس المدينة، وبحضور الشاذلي سعد مدير قسم الإشغالات، حيث تم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن التعديات التابعة لجهة الزراعة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعدٍ بإجمالي مساحة بلغت نحو 875 مترًا تقريبًا، وذلك بحوض المظلية ومنطقة أرض اللواء، وتمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وخلال أعمال المتابعة الميدانية، تم ضبط خلاطة كانت تُستخدم في تنفيذ أعمال بناء مخالف داخل المدينة، وعلى الفور جرى مصادرتها والتحفظ عليها، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد القائمين على المخالفة.

وتؤكد الوحدة المحلية استمرار حملاتها اليومية لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها، تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، وفرض سيادة القانون، ومنع أي تعديات جديدة داخل مركز ومدينة إسنا.