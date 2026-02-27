قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزن عصام عمر بعد وفاة والدته في الحلقة العاشرة من مسلسل عين سحرية
لا تعايرني ولا أعايرك .. رد فعل صادم من نجم الزمالك على حكم الفيفا ضد الأهلي
أحمد عبد الحميد: كزبرة موهوب ويستحق البطولة.. والسوشيال ميديا تظلم وتضلل أحيانًا
هل يجوز استخدام لصقات النيكوتين في نهار رمضان؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
أغرب مكافأة | شركة تمنح موظفيها 26 مليون دولار نقدا : خذ ما تستطيع حمله
كهربائية بالكامل.. الكشف عن ولينج MINI بتصميم صغير الحجم
ترامب: لدينا أعظم جيش في العالم.. وأتمنى عدم استخدامه ضد إيران
عفاف رشاد: ألغيت سفري بسبب دروي في المداح 6| خاص
السكة الحديد: تشكيل لجنة لفحص القطار 977 بعد خروج عربتين عن القضبان بالأقصر
كم باقى على عيد الفطر 2026 فى مصر؟.. الحسابات الفلكية تحدد
السكك الحديدية: خروج عربة عن القضبان بقطار الأقصر – القاهرة دون إصابات
المشرف على الرواق الأزهري: مولانا الإمام الأكبر بخير وبوافر الصحة والعافية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صلاح دياب: بدأت بقرض 10 آلاف جنيه وأدير اليوم استثمارات بديون تتجاوز مليار دولار

صلاح دياب
صلاح دياب
محمد البدوي

أكد المهندس صلاح دياب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بيكو، أن سر رحلته لم يكن يومًا الحظ أو المجهود وحده، بل الإصرار على «المحاولة» المستمرة وعدم الاستسلام مهما تعثرت الخطوات.

القدرة على اقتناص اللحظة

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «رحلة المليار» عبر قناة النهار، أن الحظ قد يمر على الجميع، لكن الفارق الحقيقي يكمن في القدرة على اقتناص اللحظة وتحويلها إلى فرصة حقيقية، مؤكدًا أن النجاح لا ينتظر من يجلس مترقبًا، بل يذهب لمن يبادر ويخاطر بحساب.

وأشار إلى أنه لا ينظر إلى استثماراته بمنطق «جوهرة التاج»، سواء في العقارات أو الزراعة أو البترول أو الإعلام، موضحًا أن جميع مشروعاته تمثل لديه القيمة نفسها، لأن النجاح في رأيه منظومة متكاملة لا تقوم على مشروع واحد.

ديون تتجاوز مليار دولار

وفي مفاجأة لافتة، قال دياب إنه يعتبر نفسه بالفعل من «نادي الملياردرات»، ولكن بصيغة مختلفة، موضحًا أن «المليار» الذي يحمله هو في صورة ديون تتجاوز مليار دولار، معتبرًا أن إدارة المديونية جزء أساسي من فلسفة التوسع والنمو في عالم الأعمال.

بناء المشروعات الكبرى

وأكد أنه بدأ رحلته من الصفر تمامًا، دون ميراث أو رأس مال، وكانت أولى خطواته قرضًا بقيمة 10 آلاف جنيه من البنك الأهلي المصري، مشددًا على أن الاقتراض كان وسيلته للانطلاق وبناء المشروعات الكبرى.

تنفيذ مشروعات ضخمة

وأضاف أن تنفيذ مشروعات ضخمة مثل نيو جيزة تطلّب تمويلات هائلة، لافتًا إلى أن التوسع لا يتحقق إلا بجرأة محسوبة وقدرة واعية على إدارة الديون وتحويلها إلى أصول ومنجزات على أرض الواقع.

تحويل التحديات لفرص

وأكد أن النجاح الحقيقي لا يُقاس بحجم الثروة فقط، بل بقدرة الإنسان على الاستمرار في المحاولة، وتحويل التحديات إلى فرص، والديون إلى مشروعات تنبض بالحياة.

صلاح دياب رجل الأعمال صلاح دياب لميس الحديدي رحلة المليار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

رد صادم من الأهلي على تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر

ترشيحاتنا

الحبس

جرائم الدجل والشعوذة تحت طائلة القانون.. عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة

إيهاب محمود

قيادي بحزب الجيل: العاشر من رمضان معجزة عسكرية أطاحت بنظريات الأمن العالمية

مجلس النواب

طلب إحاطة أمام البرلمان لدعم المشروعات الرقمية والأون لاين

بالصور

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد