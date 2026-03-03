ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72,116 والإصابات إلى 171,798

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,116 شهيدا، و171,798 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء - حسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى اللحظة 18 شهيدا، جرى انتشال جثامينهم، وإصابتان، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وبينت المصادر ذاتها، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 631، وإجمالي الإصابات إلى 1,700، فيما جرى انتشال 753 جثمانا.