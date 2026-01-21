بدون زحام أو طوابير| خدمات بطاقات التموين المتاحة إلكترونيًا.. وهذه طريقة التحديث 2026

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي:القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات منطقة الشرق الأوسط
المكتب التجاري المصري ببرلين يدعم الشركات المحلية في أكبر معارض المفروشات العالمية بألمانيا
الرئيس السيسي: أرحب بإعلان الولايات المتحدة بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة
الرئيس السيسي: مصر لن تدخر جهدا فى الإنخراط مع جميع الأطراف لحل الدولتين
الرئيس السيسي يلتقي المدير التنفيذي لمنتدى دافوس
خلال لقاء الرئيس السيسي.. المدير التنفيذي لمنتدى دافوس: السوق المصري جاذب للاستثمار
بخط اليد.. مدبولي يكتب كلمة تذكارية لجناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب
موعد ومكان جنازة وعزاء الملحن محمد عزت
الرئيس السيسي يشارك في جلسة الحوار الخاصة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي
وزيرا المالية والاستثمار يجتمعان مع كوكاكولا العالمية لبحث زيادة استثماراتها في مصر
مكاسب روسيا من الذهب تعوض أصولها المجمدة بالخارج
خلال أسبوع.. وزير الري يطلب تقارير فنية عن حالة معدات الرفع بالمحافظات
أصل الحكاية

ولاء خنيزي

في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إتاحة عدد من خدمات بطاقات التموين إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، بما يتيح للمواطنين إنهاء إجراءاتهم بسهولة دون الحاجة إلى التردد على مكاتب التموين.

خدمات التموين المتاحة عبر مصر الرقمية

وتوفر المنصة حزمة من الخدمات التموينية التي تهم ملايين المواطنين، من أبرزها:

  • تحديث بيانات أصحاب البطاقات التموينية.
  • تفعيل بطاقة التموين.
  • استخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة.
  • نقل البطاقة التموينية من محافظة إلى أخرى.
  • خدمة «فصل نفسي».
  • إضافة أفراد جدد إلى البطاقة التموينية.
  • الاستعلام عن حالة صرف السلع التموينية.

كيفية الحصول على خدمات التموين أونلاين

وللاستفادة من هذه الخدمات، يتعين على المواطن:

  • الدخول إلى منصة مصر الرقمية.
  • اختيار «خدمات التموين» من القائمة الرئيسية.
  • تحديد الخدمة المطلوبة واستكمال البيانات وفق الخطوات المعلنة.

تحديث بطاقة التموين 2026 أونلاين

وفي هذا السياق، شددت وزارة التموين على أن تحديث البيانات بدقة يُعد شرطًا أساسيًا لاستمرار صرف الدعم التمويني للمستحقين، مؤكدة أن دقة المعلومات تسهم في وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز العدالة داخل منظومة الدعم.

وضمن جهود التيسير على المواطنين، أتاحت وزارة التموين إمكانية تحديث بيانات بطاقة التموين لعام 2026 إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التموين، في إطار تطوير منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.

المستندات المطلوبة لتحديث بطاقة التموين

ويتطلب تحديث البيانات تجهيز عدد من المستندات الرسمية، تشمل:

  • بطاقة الرقم القومي لكل من الوالد والوالدة.
  • إيصال مرافق حديث (كهرباء) لمحل السكن.
  • وثيقة الزواج.
  • بطاقة الرقم القومي للأبناء أو شهادات الميلاد.
  • المؤهلات الدراسية للأبناء أو المقيمين مع الأسرة.
  • بطاقة الرقم القومي للأفراد المقيمين مع الأسرة من غير الزوجة والأبناء.
  • رقم بطاقة «كارت الخدمات المتكاملة» في حال إضافة فرد من ذوي الإعاقة.
  • المؤهل الدراسي لرب الأسرة.
  • بيانات المركبات المملوكة للأسرة (رقم الشاسيه ورقم الموتور).

خطوات تحديث البيانات إلكترونيًا

ولإتمام عملية التحديث بسهولة، يمكن للمواطن ملء استمارة تحديث بطاقة التموين عبر منصة مصر الرقمية من خلال:

  • الدخول إلى منصة مصر الرقمية.
  • اختيار «خدمات التموين».
  • الضغط على خدمة «استمارة تحديث بيانات المواطن».
  • قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.
  • الضغط على «بدء الخدمة» واستكمال البيانات المطلوبة.
