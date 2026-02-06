قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تنفيذ 22 ألف مشروع وتوفير 58 ألف فرصة عمل ضمن برنامج مشروعك بالشرقية

محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تنفيذ 22 ألفا و(٣٣) مشروعا ضمن مبادرة برنامج مشروعك بتكلفة ٣ مليارات و ٦٤٧ مليونا و ٨٥٨ ألف جنيه، لإتاحة وتوفير ٥٨ ألفا و٣٩٢ فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظه منذ إنطلاق المبادرة في ٢٠١٥ وحتى ٣١ يناير ٢٠٢٦م.

أكد المحافظ على ضرورة تشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات وتعزيز ثقافة العمل الحر، حيث تُساهم تلك المشروعات في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة فضلاً عن التأكيد على جهود الدولة نحو الإتجاه إلى التصنيع والإنتاج.

ومن جانبه أوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة تنوع المشروعات التي تم تنفيذها ضمن برنامج مشروعك منها (تجارة سيراميك - تجارة مفروشات - مصنع أعلاف - مصنع أسمدة عضوية - مصنع ملابس - صناعات كهربائية - مستلزمات طبية - مصنع لتعبئة الأرز- حظيرة مواشي- تجارة حبوب - ورشة موبيليا.. وغيرها).

واستعرض مدير مشروعك ترتيب مراكز المحافظة في تنفيذ المشروعات القومية للتنمية المحلية والبشرية والمجتمعية ببرنامج مشروعك حيث جاء مركز الزقازيق وحي أول وحي ثان في المركز الأول بإجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها وصلت إلى  ٢٩٢٧ مشروعا  بقيمة ٤٤١ مليونا و ٣٥٦ ألفا و ٩٠٠ جنيه.

ووجه محافظ الشرقية بتقديم كافة التيسيرات وسبل الدعم لتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية مبادرة برنامج مشروعك فرصة عمل للشباب

