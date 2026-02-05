تدريب بالاسعافات الاولية بالتنسيق مع جمعية الهلال الاحمر المصرى بدمياط





فى إطار مبادرة " أنا متعلم مدى الحياة " ، نفذ مركز التنمية البشرية بديوان عام محافظة دمياط بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري – فرع دمياط عدد (١٠) برامج تدريبية لموظفي الديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات بمقر جمعية الهلال الأحمر بهدف رفع الوعي الصحي وتعزيز مهارات التعامل مع الحالات الطارئة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لنشر ثقافة الإسعافات الأولية وخدمة المجتمع .

وقد تضمن البرامج التدريبية موضوعات مهمة منها علي سبيل المثال لا الحصر : المسح الأولي لمكان الحادث – كيفية عمل (CPR) انعاش القلب الرئوي – كيفية استخدام جهاز (AED) جهاز صدمات القلب الكهربية – كيفية التعامل مع بعض الحالات الطارئة مثل : الاختناق – الغرق – الصدمة – الأزمة القلبية – السكتة الدماغية – التشنجات –مشاكل التنفس – السكر – الاسهال – الحمي – آلام البطن – الصداع – الزغطة – الحروق – الجروح – النزيف – الكسور – الدوار – الاغماء – الانهاك الحراري – ضربة الشمس – التسمم – العض – اللسعات .

وقد تم بالفعل تدريب عدد (٢٦٢) موظف وذلك في إطار المبادرة بما يهدف الارتقاء بالمستوى الصحي داخل بيئة العمل وقد لاقي التدريب قبول كبير ورضا من جميع الحاضرين .

