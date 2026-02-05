محافظ البحيرة: المدارس جاهزة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني السبت المقبل

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على الجاهزية الكاملة لمدارس المحافظة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026، والمقرر انطلاقه السبت الموافق 7 فبراير الجارى.

وشددت محافظ البحيرة على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية من القيادات التعليمية بجميع الإدارات التعليمية ، والالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة للعمل داخل المدارس، بما يسهم في توفير مناخ تربوي وتعليمي مناسب يساعد الطلاب على التحصيل والتميز.

وأشارت المحافظ أن 4022 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية أنهت استعداداتها لاستقبال أكثر من مليون طالب وطالبة على مستوى المحافظة، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات، أبرزها تكثيف أعمال النظافة العامة داخل المدارس ودورات المياه، ومحيطها الخارجي.



الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والتأكد من سلامة المباني والمنشآت التعليمية و مراجعة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وصيانة طفايات الحريق وغسيل خزانات المياه وتطهيرها و رفع كفاءة الفصول الدراسية، وصيانة الأثاث المدرسي وتجهيز ساحات المدارس و رفع الإشغالات بمحيط المدارس لتيسير الحركة المرورية

وتتقدم الدكتورة جاكلين عازر بخالص التمنيات لأبنائها الطلاب بعام دراسي ناجح وفصل دراسي ثانٍ مثمر، مؤكدة أن الجد والاجتهاد والانضباط هي الركائز الأساسية لتحقيق التفوق والنجاح، في ظل تعاون مستمر بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.