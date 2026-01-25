بعد مليار مشاهدة| أول تعليق من أحمد زاهر على مسلسل لعبة وقلبت جد

علق الفنان أحمد زاهر، على المشاهدات الكبيرة لمسلسل لعبة وقلبت بجد، مشيرا إلى أن هذا الأمر في غاية الأهمية ويشعره بالسعادة بتخطي المليار مشاهدة.

وأضاف أحمد زاهر، في مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الأحد، أن المسلسل جعلني أكثر وعيًا بخطورة بعض المحتويات التي يتعرض لها الأطفال عبر الألعاب الإلكترونية.

وتابع الفنان أحمد زاهر، أن هناك أهمية للمتابعة الأسرية لما يشاهده أو يستخدمه الأبناء، وعدم ترك الأمر للصدفة.

وأشار الفنان أحمد زاهر، إلى أن استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي وحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي أمرا في غاية الأهمية.

وأضاف الفنان أحمد زاهر، أن فكرة تقيد استخدام السوشيال ميديا لإبنائنا في سن صغير وهذا الأمر في غاية الأهمية، ويجب على الأباء معرفة ما يفعله الابناء على السوشال ميديا ومتابعتهم كونه امر خطير عليهم.

