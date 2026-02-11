وزير الشباب والرياضة يتفقد قطاعات الوزارة في أول أيام عمله

قام جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بجولة داخل ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في أول أيام مباشرة مهام عمله، حيث تفقد عدداً من القطاعات والإدارات المختلفة، واطّلع على آليات سير العمل ومتابعة الملفات الجارية.

وخلال الجولة، حرص الوزير على تحية العاملين والتعرف عليهم، مؤكدًا تقديره لدورهم في دعم منظومة العمل، ومشددًا على أهمية مواصلة الأداء بروح الفريق، بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة وتعزيز الخدمات المقدمة للشباب والرياضيين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقال جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة: «أعتز بثقة القيادة السياسية في تكليفي بهذه المسؤولية الوطنية، وأؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال جميع الملفات والمشروعات الجاري تنفيذها، والبناء على ما تحقق من إنجازات، بما يضمن استدامة التطوير داخل منظومة الشباب والرياضة».

واستكمل الوزير: «سنعمل بروح الفريق الواحد، وبالتعاون الكامل مع كافة قطاعات الوزارة ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وكذلك جميع الهيئات الشبابية والرياضية، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والأنشطة، وتعزيز الاستثمار الرياضي، وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي».

