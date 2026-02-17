رئيس جامعة بنها يترأس مجلس كلية الزراعة ويكرم العمداء السابقين.. صور

ترأس الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها مجلس كلية الزراعة بحضور الدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور السيد خاطر عميد الكلية ،وعمداء الكلية السابقين ووكلاء ورؤساء أقسام الكلية.



وخلال اجتماع المجلس أكد الدكتور ناصر الجيزاوى على أن كلية الزراعة تتميز بقدراتها البشرية والأكاديمية العالية، مما أهّل جامعة بنها بصفة عامة وكلية الزراعة بصفة خاصة لتكون ضمن أفضل 300 جامعة عالمياً في العلوم الزراعية ،بفضل برامجها النوعية، مثل سلامة الغذاء، التقنية الحيوية، وإدارة الأعمال الزراعية، مما جعل كلية الزراعة لها تأثيرا وتُصنيفا دولياً، مستفيدة من بنيتها البحثية القوية وموقعها كأحد الكليات الرائدة في مصر.

تعظيم أصول الجامعة

واكد الجيزاوى حرص الجامعة على تعظيم أصول الجامعة والاستثمار فيها ، من خلال تطوير البنية التحتية لكلية الزراعة من منشآت، ومزارع، بالإضافة إلى تطوير اللاند سكيب الخاص بالكلية ليراعي احتياجات الكلية مستقبلا ،وبما يتماشى مع الهوية البصرية للجامعة.

وخلال المجلس كرم رئيس الجامعة عمداء وقيادات الجامعة السابقين من كلية الزراعة، موجها الشكر والعرفان لكل القيادات السابقة على ما قدموه خلال الفترة السابقة، معتبرا أن هذا اليوم هو بمثابة يوم الوفاء لكل القيادات الأكاديمية الذين تولوا مسئولية قيادة الكلية أو الجامعة.