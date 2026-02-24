قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
أرباح شهرية 17% .. خطوات شراء سند المواطن من البريد
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان تحديث آليات قياس الادخار القومي ورفع جودة البيانات الاقتصادية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

قبل موقعة الجولة 19.. 5 معلومات عن مباراة الزمالك وزد

منتصر الرفاعي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره زد إف سي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز في المواجهة التي يحتضنها استاد القاهرة الدولي وسط طموحات متباينة للفريقين لمواصلة المشوار بقوة في المسابقة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام مباراة نادي الزمالك أمام زد إف سي في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي وتذاع عبر قناة أون سبورت.

موقف الفريقين في جدول الدوري

يدخل الزمالك المواجهة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة جمعها من 16 مباراة بعدما حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في 4 وتلقى هزيمتين.

في المقابل، يحتل زد المركز السابع برصيد 25 نقطة من 17 مباراة ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنافسين هذا الموسم من أجل التقدم خطوة جديدة في جدول الترتيب.

غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك

يفتقد الزمالك في لقاء اليوم عددا من لاعبيه أبرزهم عمرو ناصر وآدم كايد بسبب الإصابة بالإضافة إلى محمد عواد بقرار تأديبي على خلفية أزمة التحقيق وشيكو بانزا بعد ادعائه الإصابة قبل مواجهة سيراميكا في بطولة الكأس.

نتائج الجولة الأخيرة 

كان آخر ظهور للزمالك في الدوري أمام حرس الحدود حيث نجح في تحقيق الفوز بهدفين دون رد ليواصل مطاردته على القمة.

أما زد فتعادل سلبيا في مباراته الأخيرة أمام غزل المحلة ليحصد نقطة في منطقة وسط الجدول ليأتي في المركز السابع.

تاريخ مواجهات الزمالك وزد

تحمل مواجهة الليلة الرقم 7 في تاريخ لقاءات الفريقين حيث سبق أن التقيا في 6 مباريات فاز الزمالك في مباراتين بينما حسم زد مواجهة واحدة لصالحه وانتهت 3 لقاءات بالتعادل.

الزمالك الزمالك وزد الدوري المصري غيابات الزمالك

محافظ الشرقية
سلطة الباذنجان والفلفل المشوي مع الخضروات
لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة
نائب محافظ الشرقية
