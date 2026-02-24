قبل موقعة الجولة 19.. 5 معلومات عن مباراة الزمالك وزد

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره زد إف سي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز في المواجهة التي يحتضنها استاد القاهرة الدولي وسط طموحات متباينة للفريقين لمواصلة المشوار بقوة في المسابقة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام مباراة نادي الزمالك أمام زد إف سي في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي وتذاع عبر قناة أون سبورت.

موقف الفريقين في جدول الدوري

يدخل الزمالك المواجهة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة جمعها من 16 مباراة بعدما حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في 4 وتلقى هزيمتين.

في المقابل، يحتل زد المركز السابع برصيد 25 نقطة من 17 مباراة ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنافسين هذا الموسم من أجل التقدم خطوة جديدة في جدول الترتيب.

غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك

يفتقد الزمالك في لقاء اليوم عددا من لاعبيه أبرزهم عمرو ناصر وآدم كايد بسبب الإصابة بالإضافة إلى محمد عواد بقرار تأديبي على خلفية أزمة التحقيق وشيكو بانزا بعد ادعائه الإصابة قبل مواجهة سيراميكا في بطولة الكأس.

نتائج الجولة الأخيرة

كان آخر ظهور للزمالك في الدوري أمام حرس الحدود حيث نجح في تحقيق الفوز بهدفين دون رد ليواصل مطاردته على القمة.

أما زد فتعادل سلبيا في مباراته الأخيرة أمام غزل المحلة ليحصد نقطة في منطقة وسط الجدول ليأتي في المركز السابع.

تاريخ مواجهات الزمالك وزد

تحمل مواجهة الليلة الرقم 7 في تاريخ لقاءات الفريقين حيث سبق أن التقيا في 6 مباريات فاز الزمالك في مباراتين بينما حسم زد مواجهة واحدة لصالحه وانتهت 3 لقاءات بالتعادل.