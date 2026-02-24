قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من البديل إلى الرقم الصعب.. كيف أثبت هادي رياض جدارته في خط دفاع الأهلي في أول مباراة رسمية له؟
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طموحات الزمالك ورغبة زد تشعلان صدام الجولة 19.. من يحسم لقاء الليلة؟

الزمالك وزد
الزمالك وزد
منتصر الرفاعي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض اختبار جديد في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز عندما يحل ضيفا على فريق زد إف سي في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من المسابقة في مواجهة يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتفاضته المحلية.

زد يسعي لتواجد في المجموعة النهائية 

بينما يسعى فريق زد إف سي بقيادة محمد شوقي المدير الفني لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك في ظل الصراع على التواجد في المجموعة النهائية للمنافسة على لقب الدوري.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا مميزا من جانب نادي الزمالك، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به كتيبة الأبيض خلال الفترة الأخيرة ورغبة اللاعبين في مواصلة النتائج الإيجابية وإسعاد الجماهير في مشوار البطولة.

وكان الزمالك فاز على فريق حرس الحدود في الجولة الماضية ببطولة الدوري، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام مباراة نادي الزمالك أمام زد إف سي في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي وتذاع عبر قناة أون سبورت.

موقف الفريقين في جدول الدوري

يدخل الزمالك المواجهة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة جمعها من 16 مباراة بعدما حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في 4 وتلقى هزيمتين.

في المقابل، يحتل زد المركز السابع برصيد 25 نقطة من 17 مباراة ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنافسين هذا الموسم من أجل التقدم خطوة جديدة في جدول الترتيب.

غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك

يفتقد الزمالك في لقاء اليوم عددا من لاعبيه أبرزهم عمرو ناصر وآدم كايد بسبب الإصابة بالإضافة إلى محمد عواد بقرار تأديبي على خلفية أزمة التحقيق وشيكو بانزا بعد ادعائه الإصابة قبل مواجهة سيراميكا في بطولة الكأس.

الزمالك زد الزمالك وزد الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

ترشيحاتنا

بيراميدز

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة غزل المحلة

منتخب مصر

طارق محروس يتابع محترفي شباب اليد استعدادًا لبطولة مصر الدولية

منتخب مصر 2007

التفاصيل الكاملة عن مباراة منتخب مصر للشباب الودية أمام العراق

بالصور

مجلس أمناء العاشر من رمضان وجهاز المدينة ينظمان معرض «مكافحة الغلاء»

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل سلطة الباذنجان والفلفل المشوي مع الخضروات

سلطة الباذنجان والفلفل المشوي مع الخضروات
سلطة الباذنجان والفلفل المشوي مع الخضروات
سلطة الباذنجان والفلفل المشوي مع الخضروات

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة
لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة
لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة من شوارع منيا القمح

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد