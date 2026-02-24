طموحات الزمالك ورغبة زد تشعلان صدام الجولة 19.. من يحسم لقاء الليلة؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض اختبار جديد في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز عندما يحل ضيفا على فريق زد إف سي في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من المسابقة في مواجهة يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتفاضته المحلية.

زد يسعي لتواجد في المجموعة النهائية

بينما يسعى فريق زد إف سي بقيادة محمد شوقي المدير الفني لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك في ظل الصراع على التواجد في المجموعة النهائية للمنافسة على لقب الدوري.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا مميزا من جانب نادي الزمالك، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به كتيبة الأبيض خلال الفترة الأخيرة ورغبة اللاعبين في مواصلة النتائج الإيجابية وإسعاد الجماهير في مشوار البطولة.

وكان الزمالك فاز على فريق حرس الحدود في الجولة الماضية ببطولة الدوري، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام مباراة نادي الزمالك أمام زد إف سي في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي وتذاع عبر قناة أون سبورت.

موقف الفريقين في جدول الدوري

يدخل الزمالك المواجهة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة جمعها من 16 مباراة بعدما حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في 4 وتلقى هزيمتين.

في المقابل، يحتل زد المركز السابع برصيد 25 نقطة من 17 مباراة ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنافسين هذا الموسم من أجل التقدم خطوة جديدة في جدول الترتيب.

غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك

يفتقد الزمالك في لقاء اليوم عددا من لاعبيه أبرزهم عمرو ناصر وآدم كايد بسبب الإصابة بالإضافة إلى محمد عواد بقرار تأديبي على خلفية أزمة التحقيق وشيكو بانزا بعد ادعائه الإصابة قبل مواجهة سيراميكا في بطولة الكأس.