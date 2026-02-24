قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم نور الدين: إبراهيم حسن الوحيد القادر على السيطرة على انفعالات العميد
بيراميدز يتصدر تصنيف أندية أفريقيا.. والأهلي وصيفًا والزمالك خارج العشرة الأوائل
عبد العاطي لوزير خارجية المجر: حريصون على الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات
وزير الخارجية لنظيره الروسي: يجب خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط
القبض على 3 أشخاص يمارسون أعمال البلطجة بالشرقية
محمد أنور ضحية مقلب فيفي عبده.. اليوم
دعاء الإفطار للصائم في اليوم السادس من شهر رمضان.. ردده قبل اذان المغرب
مصر تبدأ عضويتها في مجلس حقوق الإنسان برسالة حاسمة: مصداقية المنظومة الدولية تختبر في قطاع غزة
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على بائع تعدى على سيدة بسلاح أبيض في الجيزة
أرقام الزمالك مع صافرة محمد الغازي قبل لقاء زد
قمة مصرية قطرية في القاهرة.. عبد العاطي والخليفي يرسمان خارطة إنقاذ لبنان والسودان
بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: ملتزمون بالعمل على تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا
محمد إسماعيل يعوض غياب الونش في خط دفاع الزمالك أمام زد اليوم

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن غياب محمود حمدي الونش في خط دفاع الزمالك أمام زد اليوم.

الزمالك وزد

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"محمد إسماعيل يعوض غياب الونش في خط دفاع الزمالك أمام زد اليوم".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض اختبار جديد في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز عندما يحل ضيفًا على فريق زد إف سي في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من المسابقة، في مواجهة يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتفاضته المحلية.

أرقام الزمالك مع معتمد جمال

يخوض الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة تحت القيادة الفنية لـ معتمد جمال، الذي نجح في إعادة الاتزان للفريق خلال الفترة الأخيرة. وخاض الفريق تحت قيادته 18 مباراة في الدوري، حقق خلالها 12 انتصارا وتعادل في مباراتين بينما تلقى 4 هزائم وسجل لاعبوه 28 هدفا مقابل استقبال 12 هدفًا، في مؤشر واضح على التحسن الدفاعي والهجومي معًا.

سلسلة انتصارات تعيد الثقة

وكان آخر انتصارات الزمالك الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد، ليؤكد الفريق جدارته ويواصل سلسلة مميزة من النتائج الإيجابية بعدما حقق 5 انتصارات متتالية في الدوري، عقب فترة من تذبذب المستوى والنتائج، في ظل ظروف صعبة مر بها النادي، أبرزها عدم الاستقرار الإداري وإيقاف القيد.

وانطلقت سلسلة الانتصارات من مواجهة طلائع الجيش، ثم التفوق على بتروجيت، أعقبها الفوز على كهرباء الإسماعيلية في مباراة شهدت غزارة تهديفية، ثم تخطي سموحة، وصولًا إلى الانتصار الأخير أمام حرس الحدود.

بداية قوية في مهمة مؤقتة

وتولى معتمد جمال المهمة الفنية يوم 7 يناير الماضي كمدرب مؤقت خلفًا لـ أحمد عبد الرؤوف في توقيت بالغ الصعوبة، إلا أنه تمكن من فرض بصمته سريعًا، وقدم تجربة مميزة فاقت توقعات الكثيرين خاصة أنه سبق له قيادة الفريق في فترة سابقة بين نوفمبر 2023 وفبراير 2024.

ويدخل الزمالك مواجهة زد إف سي بطموح مواصلة الانتصارات وتعزيز موقعه في جدول الترتيب مع اقتراب المسابقة من مراحلها الحاسمة، حيث لم يعد هناك مجال لإهدار النقاط في سباق المنافسة.

