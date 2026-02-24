بيراميدز بقائمة خالية من الإصابات يواجه غزل المحلة

يستعد نادي بيراميدز لمواجهة منافسه غزل المحلة اليوم على ستاد" المحلة" ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة بيراميدز غياب لاعبين فقط هما كريم حافظ بسبب تراكم البطاقات وشريف إكرامي لأسباب فنية.

ووسط معاناة الأهلي والزمالك من ضغط المباريات الفترة الأخيرة وتعرض عدد كبير من اللاعبين للإصابة، يعيش بيراميدز فترة مميزة بدون غيابات.

ويحل بيراميدز ضيفا على غزل المحلة في التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على استاد المحلة في إطار الجولة 19 من بطولة الدوري.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - باسكال فيري - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس

وتشهد قائمة بيراميدز غياب كريم حافظ بسبب الإيقاف للحصول على 3 بطاقات صفراء خلال المباريات الأخيرة.