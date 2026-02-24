ليالي دار الأوبرا المصرية الرمضانية.. الإنشاد الديني يحتفي بالشهر المعظم في معهد الموسيقى العربية

في إطار الليالي الرمضانية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام احتفالًا بالشهر المعظم، يُقام حفلان متوازيان في التاسعة والنصف مساء الجمعة 27 فبراير.



فعلى مسرح معهد الموسيقى العربية، تحيي فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات أمسية روحانية تتضمن مجموعة من المؤلفات النورانية، منها: «موسيقى المولد» لـ أحمد فؤاد حسن، «أنا بمدح النبي» لـ إيهاب توفيق، «لأجل النبي – حب الرسول» لـ محمد الكحلاوي، «سبحانك اللهم» لـ مرسي الحريري، «هلّت ليالي» لـ فريد الأطرش، «سلام الله يا طه – ختام الأنبياء» لـ جمال سلامة، وغيرها من الأعمال ذات الطابع الروحاني. ويشارك في الأداء كلٌّ من: تامر نجاح، إبراهيم فاروق، طه حسين، محمد عبد الحميد، إيهاب ندا، وائل سراج، سماح عباس، وحسام صقر.



وعلى المسرح الصغير، يقدّم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب، تدريب وقيادة مديره الفني الدكتور محمد عبد الستار، أمسية فنية تضم باقة مختارة من الأعمال التراثية والرمضانية الشهيرة، في إطار دعم ورعاية المواهب الواعدة.



يُذكر أن دار الأوبرا المصرية أعدّت برنامجًا ثريًا للاحتفال بشهر رمضان المعظم على مختلف مسارحها، يتضمن أمسيات فنية وليالي عربية وإسلامية، بالتعاون مع عدد من السفارات العاملة في مصر وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، بما يعكس ثراء وتنوع المشهد الثقافي خلال الشهر الكريم.