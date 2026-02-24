تعادل سلبي بين إنتر وبودو غليمت في شوط أول متوتر بدوري الأبطال

انتهى الشوط الأول من مواجهة إنتر ميلان أمام بودو غليمت بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء المقام على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

دخل الفريق الإيطالي المواجهة باندفاع هجومي واضح، سعيًا لتسجيل هدف مبكر يعيد آماله في قلب نتيجة الذهاب، بعدما خسر خارج ملعبه بنتيجة 3-1. وفرض لاعبو المدرب كريستيان كيفو سيطرتهم على مجريات اللعب في فترات طويلة، مع اعتماد مكثف على التحركات الهجومية عبر الأطراف.

وقاد الفرنسي ماركوس تورام الخط الأمامي، محاولًا اختراق الدفاع النرويجي، إلا أن التكتل الدفاعي لبودو غليمت حال دون ترجمة الاستحواذ إلى أهداف، في ظل تنظيم دفاعي محكم واعتماد على الهجمات المرتدة.

تشكيل إنتر في اللقاء

بدأ “النيراتزوري” المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بيسيك، أكانجي، باستوني، لويس هنريكي

خط الوسط: فراتيسي، زيلينسكي، باريلا

خط الهجوم: ديماركو، تورام، إيسبوسيتو

التعادل السلبي لا يخدم طموحات إنتر، الذي يحتاج إلى الفوز بثلاثة أهداف دون رد لضمان التأهل المباشر، أو على الأقل تسجيل هدفين دون استقبال أهداف لفرض وقت إضافي. في المقابل، تبدو الأمور مريحة نسبيًا للفريق النرويجي، الذي يكفيه التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد من أجل العبور.

الجماهير التي ملأت مدرجات جوزيبي مياتزا تواصل دعمها المكثف، في انتظار رد فعل هجومي أقوى خلال الشوط الثاني، في ليلة تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات بين طموح العودة الإيطالية وإصرار المفاجأة النرويجية