سوق كبير.. باسل سماقية: مصر دولة مشجعة على الاستثمارات

تحدث باسل سماقية رئيس مجلس إدارة شركة قطونيل، عن دخوله مجال الملابس الداخلية في مصر مع والده، موضحاً: "فكرة القطن، بلد القطن وبدأنا بيها، وجت لنا الفكرة نطور الكلام ده كله".

وعن المنافسة في السوق المصري، قال في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار": "مصر بلد فيها ملابس داخلية كتير، فيها شركات كبيرة، بس السوق المصري كبير وسوق التصدير كويس قوي، مصر بلد مشجعة إن الواحد يفتح فيها استثمارات، وبدأنا وربنا جعل فيه توفيق".

وواصل باسل سماقية رئيس مجلس إدارة شركة قطونيل: "النجاح محتاج صبر واجتهاد، وإنك تعرف تدير وقتك وتستغل كل فرصة".

وأشار إلى أن العمل مع والده أعطاه الخبرة والجرأة: "الاشتغال مع بابا ساعدني إني أفهم تفاصيل الصناعة من المكن للمنتج النهائي، وده خلاني أستعد للخطوة الكبيرة اللي كنت بفكر فيها عام 1999".

وأكد سماقية أن الحرفة والفهم العميق للسوق كانت رأس مال لا يقل أهمية عن المال نفسه: "المعرفة والخبرة والقيم الأخلاقية للصانع والتاجر الصدوق، دول كانوا أكبر رأس مال معايا".

