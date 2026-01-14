قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدر عبد العاطي: مصر ملتزمة بدعم وحدة وسيادة الدولة الليبية
تحذير بعيد عن الفنيات .. نجوم الكرة المصرية يرسمون طريق مصر لعبور السنغال قبل موقعة نصف النهائي
وزير الخارجية: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" يهدد استقرار القرن الأفريقي
حل علمي بدلا من الأساليب التقليدية.. مأوى جديد للكلاب الضالة في القاهرة
وزير الخارجية لـ مستشاري ترامب: نرفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية
الصين تطلب من شركاتها وقف استخدام برامج الأمن الإلكتروني الأمريكية والإسرائيلية
وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا
تنسيق مصري–أمريكي مكثّف لاحتواء أزمات الإقليم ودعم الأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا
رغم سوء الأحوال الجوية.. استمرار الإمداد الإغاثي إلى غزة
عراقجي: إيران لا تخطط حاليا لإعادة تشغيل المنشآت النووية
الوزراء ينظم منتدى فكري حول دور الاقتصاد السلوكي في صياغة السياسات العامة
مصادر: ويتكوف وكوشنر يخططان للسفر للقاء بوتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رفضته أندية القمة فصنع مجده بنفسه.. أنطوان سيمينيو يخطف الأضواء في ظهوره الثاني مع مانشستر سيتي

سيمينيو
سيمينيو

واصل النجم الغاني أنطوان سيمينيو فرض نفسه سريعًا على الساحة الإنجليزية بقميص مانشستر سيتي بعدما خطف الأضواء في ظهوره الثاني على التوالي مع الفريق مؤكدًا أن الصفقة الشتوية لم تكن مجرد رهان للمستقبل بل إضافة فورية لمنظومة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وشارك سيمينيو أساسيًا في مواجهة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد مساء الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ونجح في ترك بصمة واضحة خلال اللقاء بعدما افتتح التسجيل لفريقه في الدقيقة 53 مستغلًا تحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء. 

ولم يكتفِ الوافد الجديد بذلك بل عاد بعد عشر دقائق ليسجل هدفًا ثانيًا بطريقة استثنائية بتسديدة على الطائر وظهره للمرمى قبل أن يُلغى الهدف لاحقًا بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد «VAR».

ورغم إلغاء الهدف الثاني فإن أداء سيمينيو أكد قدرته على صناعة الفارق خاصة أنه سبق له التسجيل أيضًا في مباراته الأولى بقميص مانشستر سيتي أمام إكسيتير سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي ليواصل انطلاقته المثالية مع الفريق السماوي.

أرقام قياسية وبداية تاريخية

ووفقًا لشبكة «أوبتا» العالمية للإحصائيات أصبح سيمينيو أول لاعب يسجل في أول مباراتين له مع مانشستر سيتي في مختلف البطولات منذ إيمانويل أديبايور في أغسطس عام 2009 وهو رقم يعكس مدى تأثيره السريع داخل الفريق.

كما كشفت شبكة «سكواكا» أن النجم الغاني يحتل المركز الثالث في قائمة أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي تسجيلًا للأهداف في جميع المسابقات هذا الموسم بعدما سجل 12 هدفًا متفوقًا على العديد من النجوم ولا يتفوق عليه سوى النرويجي إيرلينج هالاند صاحب الـ26 هدفًا والبرازيلي إيجور تياجو الذي سجل 17 هدفًا.

بداية قاسية ورفض مبكر

وراء هذا التألق السريع تقف قصة كفاح طويلة بدأت بإحباط مبكر. ففي سن الخامسة عشرة خضع سيمينيو لتجربة أداء مع نادي كريستال بالاس استمرت ثمانية أسابيع قبل أن يتلقى قرار الرفض الذي شكّل صدمة قوية للاعب في بداية مشواره.

ولم يكن ذلك الرفض الوحيد إذ أغلقت أندية إنجليزية كبرى أبوابها في وجهه من بينها أرسنال وتشيلسي وتوتنهام وفولهام وتشارلتون وميلوول ما دفعه في فترة من الفترات للتفكير جديًا في الابتعاد عن كرة القدم والاتجاه إلى ممارسة كرة السلة مع أصدقائه.

من الإحباط إلى الإصرار

ورغم قسوة البداية رفض سيمينيو الاستسلام وقرر تحويل خيبة الأمل إلى دافع للنجاح. اختار الصبر والعمل بعيدًا عن الأضواء وبدأ رحلة إعادة بناء نفسه خطوة بخطوة مؤمنًا بأن الفرصة ستأتي مهما طال الانتظار.

رحلة الصعود الهادئة

شق النجم الغاني طريقه عبر الدرجات الأدنى في الكرة الإنجليزية حيث تطور بدنيًا وفنيًا بشكل ملحوظ واكتسب خبرات كبيرة ساعدته على صقل موهبته. ومع مرور الوقت فرض نفسه كلاعب يمتلك قوة بدنية واضحة وسرعة كبيرة إلى جانب مرونة تكتيكية مكنته من اللعب في أكثر من مركز هجومي.

هذا التطور قاده في النهاية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز حيث وجد ضالته الحقيقية مع نادي بورنموث الذي مثّل نقطة التحول الكبرى في مسيرته.

موسم الانفجار الحقيقي

مع بورنموث أصبح سيمينيو أحد أهم مفاتيح اللعب الهجومي لاعبًا لا يكتفي بالتسجيل فقط بل يساهم بفاعلية في الضغط العالي وصناعة المساحات وإرباك دفاعات المنافسين. وخلال الموسم الحالي وبعد 18 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز سجل 9 أهداف ليصنف ضمن أكثر المهاجمين تأثيرًا في المسابقة.

بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي يبدو أن قصة أنطوان سيمينيو دخلت فصلًا جديدًا أكثر إشراقًا عنوانه التألق والإصرار على مواصلة الصعود في سماء الكرة الأوروبية.

سيمينيو مانشستر سيتي جوارديولا نيوكاسل نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

ترشيحاتنا

عمرو الجزار

بسبب الأهلي ..عمرو الجزار يؤجل موعد زفافه

فتحي سند

فتحي سند قبل مواجهة السنغال : اختبار صعب محتاج رجالة مصر

شوبير

شوبير عن مواجهة مصر والسنغال: مباراة صعبة جدا يارب تخلص بدري

بالصور

لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون

لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون
لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون
لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون

الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن السودان والأمن المائي المصري في لقائه مع كبير مستشاري ترامب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

كيا
كيا
كيا

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد