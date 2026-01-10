قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية
ياسمين الجيلاني تكشف مفاجأة حول جنسيتها.. تفاصيل
لأول مرة بكليب بالذكاء الاصطناعي.. محمد منير يطلق بتعلي أول أغانيه في 2026
بعد انسحابها من عشرات المنظمات الدولية.. روبيو: واشنطن لن تدير ظهرها للعالم
وزيرة خارجية فلسطين تطالب دول التعاون الإسلامي بمقاطعة إسرائيل
وزير خارجية الصومال: مزاعم إسرائيل حول أرض الصومال غير قانونية
عزاء للشاب المتوفى ساجدا.. وأحد أصدقائه يكشف اللحظات الأخيرة فى حياته ..صور
قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة
نيجيريا يضرب الجزائر بالهدف الثاني فى أمم إفريقيا
خطر على السلم والأمن الإقليمي والدولي .. مصر تجدد رفضها القاطع لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال
وزير الخارجية: الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ثابت
المسؤولة الأوروبية: استقرار الشرق الأوسط مصلحة مشتركة ونثمّن الدور المحوري لمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هدف وأسيست.. ماذا قدم سيمينيو في الظهور الأول مع مانشستر سيتي؟

سيمينيو
سيمينيو
مجدي سلامة

اكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره إكستير، بنتيجة 10-1، في إطار الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاءت أهداف مانشستر سيتي عن طريق ماكس ألين وروريجو هيرنانديز وجيك دويل وجاك فيتزووتر (بالخطأ في مرماهم) وريكو لويس وأنطوان سيمينو وتيجاني ريندرز ونيكو أوريلي وريان ماكيدو وريكو لويس في الدقائق 12، 24، 42، 45+2، 49، 54، 71، 79، 86، 90+4.

فيما جاء هدف إكستير عن طريق جورج بيرش في الدقيقة 90.

وشهد الظهور الأول للاعب أنطوان سيمينيو، تسجيل هدف وصناعة آخر.

وبهذه النتيجة، يتأهل فريق مانشستر سيتي إلى الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي.

مانشستر سيتي إكستير كأس الاتحاد الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

منتخب مصر

شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

ترشيحاتنا

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

الدكتورة رحاب الفقي

لماذا نصدق الأبراج ونبني عليها أحلامنا؟ إجابة من استشاري صحة نفسية تغيّر حياتك

بالصور

طريقة تخزين الخضراوات والفواكة لشهر رمضان

طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان
طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان
طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان

تباطؤ مبيعات السيارات الصينية في 2025 رغم ارتفاع الصادرات

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

رمضان 2026 .. لقطات من كواليس مسلسل "أب ولكن" بطولة محمد فراج

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

مشروبات طبيعية تهدئ الجهاز التنفسي.. حلول فعالة لتخفيف السعال وضيق التنفس

أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي
أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي
أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي

فيديو

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد