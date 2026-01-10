هدف وأسيست.. ماذا قدم سيمينيو في الظهور الأول مع مانشستر سيتي؟

اكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره إكستير، بنتيجة 10-1، في إطار الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاءت أهداف مانشستر سيتي عن طريق ماكس ألين وروريجو هيرنانديز وجيك دويل وجاك فيتزووتر (بالخطأ في مرماهم) وريكو لويس وأنطوان سيمينو وتيجاني ريندرز ونيكو أوريلي وريان ماكيدو وريكو لويس في الدقائق 12، 24، 42، 45+2، 49، 54، 71، 79، 86، 90+4.

فيما جاء هدف إكستير عن طريق جورج بيرش في الدقيقة 90.

وشهد الظهور الأول للاعب أنطوان سيمينيو، تسجيل هدف وصناعة آخر.

وبهذه النتيجة، يتأهل فريق مانشستر سيتي إلى الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي.