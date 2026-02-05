هام لأصحاب المعاشات.. متى يقطع المعاش عن المستحق؟

وضع قانون المعاشات الجديد، 4 حالات تؤدي إلى وقف المعاش والحرمان من الزيادة الجديدة التي من المقرّر صرفها في شهر أبريل المقبل، أي خلال أيام، حيث إنه وفقا قانون صادر بتعديل قانون التأمينات، سوف يعجل بصرف الزيادة في شهر أبريل، بدلًا من شهر يوليو، وهو الموعد المنصوص عليه قانونًا، ويتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة.

ويوقف المعاش والزيادة الجديدة، إذا ما توافرت إحدى تلك الشروط في أصحاب المعاشات، وذلك بداية من الشهر التالي لتحقق إحدى تلك الحالات التي تؤدي إلى وقف المعاش وتحرم صاحبها من الزيادة، بموجب قانون المعاشات الجديد 2023 ولائحته التنفيذية.

حالات وقف المعاش والحرمان من الزيادة

وفيما يلي، نستعرض الحالات التي تؤدي إلى وقف المعاش والحرمان من الزيادة الجديدة في المعاشات، وجاءت كالتالي:

- وفاة المستحق: تؤدي ولك الحالة إلى وقف المعاش عن صاحبها، لكنه ينتقل إلى المستحقين عنه المعاش من الأبناء والأرملة.

- الزواج: يوقف المعاش وكذلك تحرم من الزيادة الحالات المستحقة المعاش من الأرامل والأبناء، في حالة الزواج.

- بلوغ الابن أو الأخ سن 21 سنة، لكن القانون استثنى من ذلك مجموعة من الحالات التي تتطلب المساعدة عبر منحهم أو استمرار منحهم المعاش، وهي:

- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

- الطالب حتى يلتحق بعمل أو مهنة أو يبلغ سن 26 عامًا، أيهما أقرب، ويستمر صرف المعاش للطالب في سن 26 حتى نهاية تلك السنة الدراسية.

- كذلك يوقف المعاش عند توافر شروط استحقاق معاش آخر.

المستحقون للمعاش

يستحق المعاش، المؤمن عليهم الذين انتهت مدة خدمتهم، وسددوا مدد الاشتراك التأميني المنصوص عليها في قانون المعاشات الجديد ولائحته التنفيذية.

كما يستحق المعاش الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات وكذلك المطلقات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق.

ويوقف المعاش عن تلك الفئات، إذا ما توافرت الشروط سابقة الإشارة إليها، سواء كان زواجًا أو التحاق بمهنة أو عمل يدر عليهم دخلاً يساوي قيمة المعاش أو يتجاوزه، وفي حال قل عنه، يصرب الفارق بينهما.

زيادة المعاشات

وتمنح تلك الفئات، سواء المؤمن عليه حال خروجه على المعاش أو الأبناء والأولاد والأرامل المستحقون للمعاش، زيادة جديدة، يبدأ صرفها في شهر أبريل استثناءً من حكم المادة رقم 35 من القانون، وتصرف بشكل شهري.