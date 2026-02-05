قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

العربي الناصري: فتح معبر رفح من الجانبين يؤكد الدور الإنساني لمصر

النائب محمد أبو العلا
النائب محمد أبو العلا
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن إعادة فتح معبر رفح البري في الاتجاهين تمثل خطوة محورية في التعامل مع التداعيات الإنسانية الكارثية التي يشهدها قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتيح تدفق المساعدات الطبية والغذائية بشكل منتظم، وتوفر فرصة حقيقية لعلاج الحالات الحرجة من المرضى والمصابين داخل المستشفيات المصرية.

وأوضح أبو العلا أن فتح المعبر يعكس التزام الدولة المصرية الثابت تجاه دعم الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من ويلات الحرب، في إطار توجيهات القيادة السياسية التي وضعت البعد الإنساني على رأس أولوياتها، وسعت منذ اللحظة الأولى إلى تخفيف حدة المعاناة عن الأشقاء في قطاع غزة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن إعادة تشغيل المعبر تحمل أبعادًا سياسية واستراتيجية مهمة، حيث تؤكد المكانة الإقليمية لمصر ودورها المركزي في إدارة الأزمات المعقدة بالمنطقة، لافتًا إلى أن معبر رفح بات شريان حياة حقيقيًا للفلسطينيين، ودليلًا واضحًا على قدرة الدولة المصرية على الموازنة بين مقتضيات الأمن القومي والواجبات الإنسانية.

وأشار أبو العلا إلى أن الإجراءات المصاحبة لفتح المعبر، سواء على المستوى الأمني أو الفني أو الإداري، تعكس إدارة احترافية ومنضبطة، تضمن انسياب الحركة بشكل منظم وآمن، مع مراعاة الاعتبارات الإنسانية كافة، وهو ما يبرز حرص مصر على تقديم حلول عملية وسريعة تحول دون تفاقم الأوضاع داخل القطاع.

وشدد رئيس حزب العربي الناصري على أن فتح معبر رفح من الجانبين يحمل رسالة سياسية وإنسانية واضحة مفادها أن مصر تضع حماية المدنيين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة في صدارة اهتمامها، مؤكدًا أن القاهرة ستواصل جهودها المكثفة لضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم مسارات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يحفظ كرامة الشعب الفلسطيني ويعزز فرص الاستقرار في المنطقة.

