مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في ظل ترقب سياسات الفائدة عالميًا
دعاء اليوم 17 من شعبان لتيسير الزواج.. اغتنمه وردده الآن
وزير خارجية فرنسا: مكافحة تنظيم داعش يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا
تعزيز الاقتصاد والابتكار العربي.. الجزائر تتعهد بدور قيادي في التنمية المشتركة
أميرة قمر تنقل تفاصيل انطلاق اجتماع الدورة الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية
لجمع نخبة الخريجين حول العالم.. «طب الزقازيق» تبحث عن عقولها المتميزة داخل مصر وخارجها |تفاصيل
رسميا.. الزمالك يواجه كايزر تشيفز 14 فبراير بـ الكونفدرالية
بسبب خلافات مع زوجة والده.. شاب ينهي حياته في المنيا
حاول بيع صفحاتها.. 21 فبراير محاكمة المدير السابق لحسابات شيرين عبد الوهاب
وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي منظمة اليونسكو لبحث تعزيز التعاون الرقمي التعليمي بالقارة الإفريقية
رياضة

صراع الكبار على أرض الثمامة.. العربي يواجه الشمال وأكرم توفيق في قلب الحدث

أكرم توفيق
أكرم توفيق
منتصر الرفاعي

تتجه الأنظار مساء اليوم، الخميس 5 فبراير 2026، إلى استاد الثمامة، حيث يحتضن مواجهة قوية تجمع العربي بالشمال ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري القطري في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً، وهي مباراة تتجاوز أهميتها حدود النقاط الثلاث في ظل تقارب المراكز وتشابك الطموحات.

العربي يدخل اللقاء بطموح الاقتراب من القمة

يخوض العربي المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما استعاد توازنه خلال الجولات الأخيرة، محققًا سلسلة من النتائج الإيجابية دفعته إلى المركز الخامس برصيد 23 نقطة. 

ويسعى الفريق لمواصلة صحوته واقتحام المربع الذهبي، مستفيدًا من فارق النقاط المحدود مع منافسيه، حيث تمثل مواجهة الليلة فرصة حقيقية لتغيير ملامح موسمه.

الشمال يتمسك بالمركز الثالث ويعول على استقراره

في المقابل، يواصل الشمال تقديم موسم مميز يحتل على أثره المركز الثالث برصيد 25 نقطة معتمدًا على أداء متوازن ونتائج ثابتة جعلته من أبرز فرق البطولة. 

ويضم الفريق بين صفوفه الدولي المصري أكرم توفيق، ويطمح إلى تجاوز العربي من أجل تعزيز موقعه داخل المربع الذهبي ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

براتس: المباراة صعبة وتتطلب تركيزًا عاليًا

أكد الإسباني ديفيد براتس، المدير الفني للشمال، صعوبة المواجهة، مشيرًا إلى قوة العربي في الفترة الأخيرة، وقال: “نواجه فريقًا قويًا يُعد من أفضل فرق الدوري هذا الموسم، وقدم مستويات مميزة ونتائج إيجابية مؤخرًا، لذلك ستكون المباراة صعبة وتحتاج إلى تركيز كبير”.

مصعب خضر: اختبار حقيقي وحصد النقاط هدفنا

من جانبه، وصف لاعب الشمال مصعب خضر اللقاء بالاختبار الحقيقي مؤكدًا جاهزية فريقه وقال: “ننتظر مواجهة قوية أمام فريق منظم وطموح، ونتوقع مباراة متكافئة مليئة بالندية. علينا الالتزام بتعليمات الجهاز الفني والتركيز الكامل من أجل تحقيق هدفنا الأساسي وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث”.

ليلة كروية مشتعلة في انتظار الحسم

وبين رغبة العربي في اقتحام المربع الذهبي وسعي الشمال لتثبيت أقدامه بين الكبار يبدو استاد الثمامة على موعد مع ليلة كروية ساخنة، تتوافر فيها كل عناصر الإثارة والندية، في قمة مرشحة لتكون عنوان الجولة في الدوري القطري.

أكرم توفيق الدوري القطري فريق العربي فريق الشمال

صورة أرشيفية

«الليلة الكبيرة» يحافظ على سحره بعد 60 عاما ويبهر الجمهور من جديد

عزت العلايلي

يمتلك 6 أفلام من أفضل 100 بتاريخ السينما.. أبرز أعمال عزت العلايلي

أحد المصابين الفلسطينيين

مصاب فلسطيني: دبابة إسرائيلية ضربتني وكنت نائم ولا توجد خدمات طبية بغزة

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

