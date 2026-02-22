قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعترض على طريقة جلوسها.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة شاب وفتاة داخل المترو
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. عقوبات رادعة للمتورطين في الإخلال بامتحانات الثانوية 2026
دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب .. انتهز وقت الإجابة
حسام حسن يراقب 6 لاعبين استعدادا لضمهم لمنتخب مصر
بأمر ترامب.. "جيرالد فورد" تكسر الرقم القياسي لأطول مهمة عسكرية وموجة استقالات تضرب الطاقم
دينا الشربيني تتمنى إعادة مشهد وحيد في حياتها.. ما القصة؟
600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
حزب الله يستعد لحرب محتملة مع إسرائيل تحت إشراف ضباط إيرانيين
فتاوى| هل يجوز تأخير الإفطار وترك السحور لكسر الشهوة؟.. هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عن زوجتى التي تعمل؟
الحكومة: خريطة صناعية متكاملة للفرص الاستثمارية وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

فانوس رمضان.. ألف عام من النور والبهجة تبدأ من القاهرة

فانوس رمضان
فانوس رمضان
أمينة الدسوقي

يبقى فانوس رمضان أحد أبرز رموز الشهر الكريم، حاملاً بين أضوائه حكايات تاريخية تمتد لأكثر من ألف عام فمن أداة بسيطة للإنارة، تحول الفانوس إلى أيقونة احتفالية تزين البيوت والشوارع، وتمنح الأطفال والكبار على حد سواء شعوراً خاصاً بقدوم رمضان.

جذور فاطمية لحكاية النور

تعود بدايات صناعة الفوانيس إلى العصر الفاطمي في مصر، حيث اعتاد الحرفيون إعدادها وتخزينها استعداداً للشهر الكريم ومع مرور الزمن، ارتبط الفانوس بطقوس رمضان وأجوائه، حتى صار جزءا لا يتجزأ من الذاكرة الشعبية.

في الأصل، لم يكن الفانوس سوى وسيلة إضاءة تستخدم ليلاً، خاصة في الطرق المؤدية إلى المساجد.

لكن تحوله إلى رمز رمضاني جاء نتيجة أحداث تاريخية مميزة في القاهرة الفاطمية.

استقبال خليفة بالفوانيس

تروي إحدى أشهر الحكايات أن القاهريين خرجوا ليلاً في الخامس من رمضان عام 358 هـ لاستقبال الخليفة الفاطمي المعز لدين الله.

وبأمر من القائد جوهر الصقلي، أضاء السكان الطرق بالشموع الموضوعة داخل هياكل خشبية مغطاة بالجلود لحمايتها من الرياح ومن هنا، وُلد الفانوس كطقس رمضاني.

مواكب الهلال وأغاني الفرح

تحكي روايات أخرى أن أهل القاهرة كانوا يرافقون الخليفة في جولات استطلاع هلال رمضان، مروراً ببوابات المدينة القديمة مثل باب النصر وباب الفتوح، وصولاً إلى المقطم.

وخلال تلك المواكب، كان الكبار والصغار يحملون الفوانيس ويغنون احتفالاً بقدوم الشهر الفضيل.

وتشير رواية إضافية إلى أن الخليفة أمر بتعليق فانوس أمام كل مسجد لإضاءته طوال رمضان، لترسيخ الأجواء الاحتفالية في أرجاء المدينة.

حكاية غريبة في التاريخ

من أغرب القصص المرتبطة بالفانوس تلك المنسوبة إلى الخليفة الحاكم بأمر الله، الذي يُقال إنه منع خروج النساء إلا في رمضان.

وكان غلام يحمل فانوساً ويسير أمامهن ليلاً، لينبه المارة إلى وجودهن فيفسحوا الطريق، ما أضاف بعداً اجتماعياً غير مألوف للفانوس.

من الصفيح إلى التحف الفنية

بدأت الفوانيس بصناعة بسيطة من الصفيح، قبل أن تتحول تدريجياً إلى فن حرفي متكامل فقد زُينت بالنقوش والزخارف اليدوية، و صنعت من النحاس والزجاج الملون، مع قواعد خشبية توضع فيها الشموع.

ومع تطور الزمن، ظهرت تصاميم بزجاج مصقول وفتحات تعكس الضوء بأشكال مختلفة، كما استُبدلت الشموع بالزيت والفتائل، لتتنوع الأحجام والأشكال وتزداد جاذبية.

من أداة إنارة إلى رمز رمضاني

ازدهرت صناعة الفانوس بفضل اهتمام المصريين بالاحتفالات في العصر الفاطمي، حيث تحول من وسيلة للإضاءة في البيوت والمساجد إلى عنصر زخرفي واحتفالي.

ومع ظهور المسحراتي، أصبح الفانوس رفيقه الليلي في جولات السحور، ما عزز ارتباطه بالشهر الكريم.

انتشار عربي وأسماء مميزة

مع مرور الوقت، انتقل الفانوس المصري إلى مدن الشام مثل دمشق وحلب والقدس وغزة، وظهرت نماذج تحمل أسماء خاصة مثل “فانوس تاج الملك” و“فانوس الملك فاروق”، بل وحتى “فانوس البرلمان” المستوحى من قبة البرلمان المصري.

صناعة موسمية لا تتوقف

رغم أن الفانوس يظهر بقوة في موسم رمضان فقط، فإن العمل عليه يستمر طوال العام.

فالمصممون والحرفيون يبتكرون أشكالاً جديدة تجمع بين التراث والحداثة، خاصة مع انتقال جزء من صناعته إلى الخارج.

ومع ذلك، تبقى القاهرة موطن الفانوس الأصلي وروحه الأولى، حيث لا يزال يحمل عبق التاريخ ويضيء ليالي رمضان بذكريات لا تنطفئ.

صناعة الفوانيس مواكب الهلال صناعة الفانوس فانوس تاج الملك فانوس الملك فاروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

المتهمين

والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

ترشيحاتنا

الرئيس الإيراني

إيران تعرض خفض برنامجها النووي مقابل اتفاق مؤقت مع واشنطن

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،

الأمم المتحدة تحذر من الاتجار الوحشي وواسع النطاق بالأطفال في هايتي

لقاء السفير فائد مصطفى مندوب الجزائر بالجامعة العربية

مناقشات بين الجامعة العربية والجزائر لبحث تطورات القضية الفلسطينية

بالصور

منها الشاي والقهوة.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم في السحور

مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور
مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور
مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور

أفضل مصادر البروتين في السحور

افضل مصادر البروتين فى السحور..
افضل مصادر البروتين فى السحور..
افضل مصادر البروتين فى السحور..

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد