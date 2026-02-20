قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

رمضان بنكهة عالمية.. طقوس مدهشة تجمع المسلمين رغم اختلاف الثقافات

أمينة الدسوقي

يظل شهر رمضان مناسبة استثنائية تتجلى فيها روح العبادة والتقارب الإنساني لدى المسلمين في كل مكان، ورغم اختلاف العادات والتقاليد من بلد إلى آخر، فإن القيم الأساسية للشهر الكريم تبقى واحدة الصلاة، وقراءة القرآن، وصلة الرحم، والتكافل الاجتماعي.

وبين الشرق والغرب، تتنوع طرق استقبال رمضان لتشكل لوحة ثقافية ثرية تعكس تنوع العالم الإسلامي.

مصر أجواء لا تشبه غيرها

لا يشبه استقبال رمضان في مصر أي مكان آخر؛ فخلال شهر رمضان، تتزين الشوارع والمنازل بالفوانيس والأضواء الملونة، وتعلو الأغنيات الرمضانية التي توارثتها الأجيال، لتعلن بداية شهر يحمل طابعا احتفايلا مميزًا. 

وتتحول الأحياء إلى مساحات نابضة بالحياة، حيث تمتزج الروحانية بالبهجة الشعبية في مزيج يصعب تكراره خارج مصر.

لكن هذا التميز لا يمنع وجود طقوس رمضانية لافتة في دول أخرى، لكل منها بصمتها الخاصة في الاحتفاء بالشهر الفضيل.

إندونيسيا طقس التطهر قبل الصيام

في بعض مناطق إندونيسيا، خاصة جزيرة جاوة، يحرص المسلمون على أداء طقس تقليدي يُعرف باسم “بادوسان”، أي الاغتسال أو التطهر.

ويتوجه الناس إلى الينابيع والبحيرات للاستحمام في عادة تمزج بين التعاليم الإسلامية والموروث الثقافي المحلي، تعبيرًا عن الاستعداد الروحي لاستقبال رمضان.

المغرب “النفار” يوقظ المدن للسحور

في المغرب، تحضر شخصية “النفّار” كأحد أبرز رموز رمضان التراثية.

 يجوب الرجل الشوارع قبل الفجر مرتديا زيه التقليدي، وينفخ في بوقه لإيقاظ الناس لتناول السحور. 

ورغم مرور قرون على ظهور هذا التقليد، فإنه لا يزال حاضرًا في بعض المدن، ويحظى صاحبه بتكريم خاص في نهاية الشهر تقديرا لدوره.

تركيا طبول السحور من العهد العثماني

تحافظ تركيا على تقليد قديم يعود إلى العهد العثماني، حيث يجوب عازفو الطبول الشوارع قبل الفجر لإيقاظ السكان للسحور. 

ويرتدي هؤلاء أزياء تراثية تضفي طابعًا احتفاليًا على المشهد، فيما يحرص الأهالي على مكافأتهم بالهدايا أو النقود، في تعبير عن روح التقدير والترابط المجتمعي.

الخليج العربي المجالس الرمضانية عنوان الكرم

في دول الخليج، تتجلى مظاهر الكرم من خلال المجالس الرمضانية التي يفتحها الشيوخ وأصحاب البيوت لاستقبال الضيوف.

وتتحول هذه المجالس إلى ملتقيات اجتماعية تجمع الأصدقاء والجيران حول موائد الطعام أو فناجين القهوة، في أجواء تعزز قيم التواصل والتراحم التي يرسخها الشهر الكريم.

مسلمو الغرب روح رمضان رغم البعد

أما في الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة، فيحافظ المسلمون على أجواء رمضان بروح جماعية واضحة إذ يحرصون على أداء الصلوات في المساجد، وختم القرآن، وحضور الدروس الدينية، مع اهتمام خاص بالعشر الأواخر التي تشهد إقبالًا أكبر على العبادة والاعتكاف.

وتستعد الأسر العربية هناك لعيد الفطر بطقوس تجمع بين الأصالة والتجديد، حيث يتم إعداد حلويات العيد سواء بالطريقة التقليدية مثل الكعك، أو بأساليب عصرية كـ”الكوكيز”. 

كما يحرص الآباء على اصطحاب أطفالهم لصلاة العيد وتوزيع “العيدية”، في محاولة للحفاظ على الروابط الثقافية مع جذورهم العربية.

طقوس مختلفة وروح واحدة

رغم اختلاف المظاهر بين بلد وآخر، يظل رمضان رابطًا روحيًا يجمع المسلمين حول العالم، حيث تتنوع الطقوس وتبقى القيم ثابتة العبادة، والمحبة، والتكافل. 

وبين فوانيس القاهرة، وطبول إسطنبول، ونفّار المغرب، ومساجد الغرب، يثبت الشهر الكريم أنه مناسبة عالمية توحد القلوب مهما تباعدت الجغرافيا.

