الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عمرو الليثي وأحمد صيام: يحيي شاهين قدم شخصية "سي السيد" وكانت مقتبسة من شخصية فتوة الحسين

عمرو الليثي وأحمد صيام
عمرو الليثي وأحمد صيام
محمود محسن

للعام السابع على التوالى يقدم الإعلامى عمرو الليثى، والفنان أحمد صيام برنامج «رمضان المصرى مع الحرافيش» ودويتو من البرنامج الشهير «رمضان المصري»، وزيارة جديدة للتاريخ واللقاء مع فتوات والمعلمين  وكل يوم حكاية جديدة من أجمل حكايات مصر المحروسة حكايات الحرافيش المعلمين .. والفتوات الكبار  والتي تندمج مع حرافيش نجيب محفوظ الفتوات واللي كانوا المادة الاصلية لمعظم روايات أديب مصر العالمي نجيب محفوظ.. وأشهر معلمين السينما المصرية ومنهم زكي رستم محمود المليجي فريد شوقي توفيق الدقن .

وجاءت الحلقة اليوم  الاثنين من البرنامج والتي تتحدث عن حكايات عن أساطير الفتوات ، وأسطورة الحسين ، "المعلم فؤاد الشامي" ، برنس الفتوات وشبح حي الحسين. الراجل ده كان لو مشي في الحارة ماتسمعش دبة النملة احتراماً لهيبته.

وأشار الفنان أحمد صيام المعلم "رمضان المصري"، إلى أن فتوة الحسين فؤاد الشامي، كان فتوة آخر ألاجه، بيلبس قفاطين حرير وساعات ذهب، وماكنش بيحب خناقات الحواري الصغيرة.

وعقب الليثي، أن الأديب الكبير نجيب محفوظ عندما كتب شخصية "سي السيد" في الثلاثية، وفتوات "قصر الشوق"، يبدو كان واخد "الكاريزما" دي من الفتوة فؤاد الشامي.

البرنامج يستمر في تقديم حكايات عن أساطير الفتوات، وسيتحدث عن شخصيات أخرى من تاريخ مصر.

حكايات فتوات مصر المحروسة يومياً  مع عمرو الليثي والفنان أحمد صيام وبرنامج " رمضان المصري مع الحرافيش " في شهر رمضان على هواء الشرق الأوسط

تأليف الكاتب الكبير محمد الشبه 
الاخراج تامر حسني

يذاع برنامج رمضان المصرى مع الحرافيش في الساعة ٥.٢٥ قبل أذان المغرب والاعادة تانى يوم ٩.١٠ صباحا

أحمد صيام عمرو الليثى رمضان المصري الحرافيش السينما المصرية

