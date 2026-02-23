عمرو الليثي وأحمد صيام: يحيي شاهين قدم شخصية "سي السيد" وكانت مقتبسة من شخصية فتوة الحسين

للعام السابع على التوالى يقدم الإعلامى عمرو الليثى، والفنان أحمد صيام برنامج «رمضان المصرى مع الحرافيش» ودويتو من البرنامج الشهير «رمضان المصري»، وزيارة جديدة للتاريخ واللقاء مع فتوات والمعلمين وكل يوم حكاية جديدة من أجمل حكايات مصر المحروسة حكايات الحرافيش المعلمين .. والفتوات الكبار والتي تندمج مع حرافيش نجيب محفوظ الفتوات واللي كانوا المادة الاصلية لمعظم روايات أديب مصر العالمي نجيب محفوظ.. وأشهر معلمين السينما المصرية ومنهم زكي رستم محمود المليجي فريد شوقي توفيق الدقن .

وجاءت الحلقة اليوم الاثنين من البرنامج والتي تتحدث عن حكايات عن أساطير الفتوات ، وأسطورة الحسين ، "المعلم فؤاد الشامي" ، برنس الفتوات وشبح حي الحسين. الراجل ده كان لو مشي في الحارة ماتسمعش دبة النملة احتراماً لهيبته.

وأشار الفنان أحمد صيام المعلم "رمضان المصري"، إلى أن فتوة الحسين فؤاد الشامي، كان فتوة آخر ألاجه، بيلبس قفاطين حرير وساعات ذهب، وماكنش بيحب خناقات الحواري الصغيرة.

وعقب الليثي، أن الأديب الكبير نجيب محفوظ عندما كتب شخصية "سي السيد" في الثلاثية، وفتوات "قصر الشوق"، يبدو كان واخد "الكاريزما" دي من الفتوة فؤاد الشامي.

البرنامج يستمر في تقديم حكايات عن أساطير الفتوات، وسيتحدث عن شخصيات أخرى من تاريخ مصر.

تأليف الكاتب الكبير محمد الشبه

الاخراج تامر حسني

