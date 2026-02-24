الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا: تسريع إصلاح خط أنابيب النفط دروجبا

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء بأن الاتحاد الأوروبي طلب من أوكرانيا تسريع إصلاح خط أنابيب النفط دروجبا، الذي تضرر خلال الحرب مع روسيا.

وأعلنت وزارة الاقتصاد السلوفاكية الاثنين أن أوكرانيا أبلغت شركة ترانسبترول، المشغلة لشبكة أنابيب النفط في سلوفاكيا، بأن استئناف إمدادات النفط عبر خط الأنابيب دروجبا تأجل إلى 25 فبراير شباط، دون أن تذكر أسباب ذلك.

وكان تعطل خط دروجبا محور نزاع بين الجارتين منذ أن توقفت شحنات النفط الروسي إلى سلوفاكيا والمجر الشهر الماضي، عندما قالت أوكرانيا إن طائرة مسيرة روسية قصفت معدات خط الأنابيب في غرب أوكرانيا.