صبحي خليل يكشف لـ صدى البلد شخصيته في مسلسل المداح

كشف الفنان صبحي خليل عن تفاصيل شخصيته في الجزء السادس من مسلسل المداح، وذلك في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري.

وقال صبحي خليل إنه يواصل تقديم شخصية "عبد الرازق" التي يجسدها منذ الجزء الأول، مشيرًا إلى أن الشخصية تشهد تطورات جديدة خلال الأحداث. وأوضح أنه يجسد هذا الموسم شخصية وصولية وسيئة، وتعمل حاليًا مع "رحاب" التي تقدم دورها الفنانة هبة مجدي، ما يضعه في مسارات درامية مختلفة ومليئة بالصراعات.

وأكد خليل أن مسلسل "المداح" يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة جدًا، وهو ما يحمّل فريق العمل مسؤولية الحفاظ على مستوى النجاح الذي تحقق في الأجزاء السابقة، معربًا عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع جميع أبطال وصناع العمل.

ويشارك في بطولة الجزء السادس من "المداح" كل من حمادة هلال، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد.

والمسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.