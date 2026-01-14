أسامة عرابي: التحكيم لم يكن حاسمًا ومنتخب مصر تأخر في الدخول لأجواء اللقاء

أكد الكابتن أسامة عرابي أن منتخب السنغال كان الأكثر استحواذًا على مجريات المباراة، موضحًا أن المنتخب المصري لم يظهر بالشكل المطلوب إلا خلال الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء.



وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن انتفاضة المنتخب في الدقائق الأخيرة كانت إيجابية، مشيرًا إلى أنه لو ظهر هذا الأداء في وقت مبكر، لكانت فرص تحقيق نتيجة أفضل أكبر.



وفيما يخص التحكيم، أكد على أنه لم يكن على المستوى المطلوب، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن التحكيم لم يكن السبب الرئيسي أو الحاسم في خسارة المباراة، موضحًا أن المنتخب لم يخسر بسبب التحكيم وحده.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة البناء على ما تحقق في البطولة، واستغلال الإيجابيات التي ظهر بها المنتخب خلال مشواره الإفريقي.



