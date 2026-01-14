هشام يكن: المنتخب قدم ما عليه ولم أتوقع خسارته

أكد الكابتن هشام يكن، نجم منتخب مصر السابق، أن المنتخب الوطني قدم أداءً جيدًا خلال مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع خسارة المنتخب أمام السنغال، خاصة في ظل المستوى الذي ظهر به الفريق خلال المباريات السابقة.



وقال يكن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المباراة جاءت عادية، وإن المنتخب المنافس لم يكن مصدر قلق كبير، موضحًا أن الجهد داخل الملعب لم يكن متوازنًا بين جميع اللاعبين، حيث بذل بعض العناصر، وعلى رأسهم إمام عاشور، مجهودًا كبيرًا، في حين كانت التغييرات محدودة ولم تُحدث الفارق المطلوب.



وأضاف أن التغيير كان من الأفضل أن يتم فور تسجيل الهدف، مؤكدًا أن المنتخب أدى ما عليه، لكن الدقة في الشوط الثاني لم تكن بالمستوى المطلوب، مع غياب الإتقان في التعامل مع الكرة، وهو ما أثّر على استغلال الفرص المتاحة.



وأشار إلى أن المنتخب أتيحت له أكثر من فرصة لتحقيق الفوز أمام السنغال، لافتًا إلى أن بعض القرارات، مثل إلغاء الدوري، قد تؤثر على انضمام اللاعبين المحترفين، وعلى رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش.



