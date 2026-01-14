أحمد موسى يدعو لدعم منتخب مصر والاستعداد لكأس العالم

أكد الإعلامي أحمد موسى دعمه الكامل لمنتخب مصر والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن، مطالبًا الجماهير بمواصلة مساندة المنتخب بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المنتخب قدم أداءً مميزًا فاق توقعات الكثيرين، مشيرًا إلى أن الوصول إلى الدور قبل النهائي يُعد إنجازًا يستحق الإشادة، وعلينا التركيز في المرحلة المقبلة على الاستعداد المبكر لتصفيات كأس العالم.

وأضاف أن عدم التتويج بالبطولات أمر طبيعي، مستشهدًا بالمنتخبات الكبرى مثل البرازيل والأرجنتين وألمانيا وإنجلترا، التي لا تحقق البطولات في كل مشاركة.

وتابع أن منتخب مصر كان مرشحًا بقوة للتتويج حال وصوله إلى النهائي، معتبرًا أن هناك تدخلات وتخطيطًا مسبقًا أثّرا على مسار البطولة، كما حدث مع منتخبات أخرى.



وأكد على تفهمه لغضب الجماهير المصرية، مشددًا على أن المنتخب خرج مرفوع الرأس، وأن المرحلة المقبلة تتطلب دعمًا كاملًا واستعدادًا جادًا لتحقيق النجاحات القادمة.



