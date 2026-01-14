شاهد.. مباراة المغرب ونيجيريا في صنف نهائي أمم إفريقيا

يستعد منتخب المغرب لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام منتخب نيجيريا اليوم، الأربعاء، على ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط، ضمن نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

القنوات الناقلة لمبارة المغرب ونيجيريا

وتقام مباراة المغرب ضد نيجيريا اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة “بي إن سبورت beIN Max 1”.

يمكنك متابعة المباراة عبر أكثر من قناة رسمية

beIN SPORTS Max 1/2/3 –

SNRT –

Channel 4 / E4

SuperSport –

Canal+ Afrique –

beIN CONNECT – البث المباشر الرسمية لشبكة beIN Sports

SNRT Live – البث الرسمي للقنوات المغربية

SuperSport App / DStv Stream –

وجاءت تشكيلة المنتخب المغربي كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أكرد، آدم ماسينا

خط الوسط: بلال الخنوس، نائل العيناوي، إسماعيل صيباري

الهجوم: براهيم دياز، أيوب الكعبي، عبد الصمد الزلزولي

المنتخب المغربي يسعى من خلال هذه التشكيلة إلى حجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية، مستفيدًا من الانسجام الذي أظهره اللاعبون في الجولات السابقة.