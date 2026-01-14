قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر أول صورة لطاقم السفينة FENER بعد إنقاذهم
السفيرة الأمريكية: عائلتي تعشق الحياة في مصر.. والثقافة المصرية الأقرب إلى القلب
برلماني روسي: الولايات المتحدة سترتكب خطأ جسيما إذا قررت ضرب إيران
وزير الثقافة: نتطلع لكسر حاجز 6 ملايين زائر لمعرض الكتاب ولدينا 1500 دار نشر
هيرو مصطفى جارج: أتقن أكثر من 10 لغات وأؤمن بأن اللغة مفتاح الدبلوماسية وفهم الشعوب
كأس الأمم الإفريقية .. شوط أول سلبي بين المغرب ونيجيريا
شقيق شيرين عبد الوهاب يهاجم نقيبي الممثلين والموسيقيين
شوط أول إيجابي بين ريال مدريد وألباسيتي بكأس ملك إسبانيا
حفيظ دراجي : فوز منطقي للسنغال وبفضل ساديو ماني
معانا 7 بطولات.. حسام حسن يرد على مشجع مغربي حاول استفزازه بعد الهزيمة من السنغال
أسامة عرابي: التحكيم لم يكن حاسمًا ومنتخب مصر تأخر في الدخول لأجواء اللقاء
حفيظ دراجي يهاجم حكم مباراة مصر والسنغال: يؤدي مهمته على أكمل وجه بحرمان اللاعبين من النهائي
رياضة

إسلام صادق يكشف السبب وراء عدم تأهل المنتخب المصري للنهائي

إسلام صادق
إسلام صادق
علا محمد

كشف الإعلامي إسلام صادق  عن سبب خروج منتخب مصر من كأس الأمم الإفريقية وعدم التأهل  للنهائي.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"
المنتخب الوطني يودع أمم إفريقيا من المربع الذهبي بعد الخسارة بهدف مقابل لاشيء من السنغال.. الطريقة الدفاعية وتأخر التغييرات وغياب الفاعلية الهجومية وراء عدم التأهل للنهائي!".


ينتظر منتخب مصر الخاسر من مباراة نيجيريا والمغرب على المركز الثالث والرابع من بطولة كأس أمم إفريقيا يوم الأحد فى تمام الساعة السادسة مساء.

وتأهل منتخب السنغال إلي نهائي بطولة أمم أفريقيا بعد تفوقه على المنتخب المصري بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب طنجة ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

شهدت بداية المباراة ضغطًا هجوميًا من لاعبي المنتخب السنغالي إلا أن لاعبي المنتخب الوطني نجحوا في غلق المساحات  والحفاظ على نظافة شباكهم، وشن الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى المنافس.

وحصل حسام عبد المجيد على البطاقة الصفراء في الدقيقة السادسة  بعد تدخل قوي على لاعب السنغال نيكولاس جاكسون.

وأصبح حسام عبد المجيد خارج حسابات المباراة النهائية في حال تأهل منتخب مصر بسبب تراكم الإنذارات.

وحصل كاليدو كوليبالي لاعب منتخب السنغال على بطاقة صفراء   بعد تدخل قوي على  عمر مرموش وتعطيل هجمه واعدة من نصيب مصر.

وشهدت الدقيقة 18 ركلة حرة لصالح منتخب مصر من المنتصف الهجومي نفذها عمر مرموش بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء انتهت بخطأ هجومي على حسام عبدالمجيد.

وشهدت الدقيقة 41 توقف اللعب بعد حدوث اشتباكات بين الجهاز الفني للمنتخب المصري والجهاز الفني السنغالي .

وسقط محمد هاني لاعب منتخب مصر  على الأرض عقب ضربه من جانب لاعب السنغال.

وحاول لاعبو المنتخب الوطني اختراق الدفاع بمجهود فردي من لاعب مصر عمر مرموش ولكن الدفاع نجح في استخلاص الكرة .

وشهدت بداية الشوط الثاني  تبديل أول في صفوف المنتخب المصري بخروج أحمد فتوح ومشاركة محمود تريزيجة

وشهدت أحداث الشوط الثاني ضغط من لاعبي السنغال  من أجل إحراز هدف التقدم ولكن نجح لاعبو المنتخب المصري في حدوث تنظيم دفاعي  والحفاظ على شباكهم

وسيطر المنتخب السنغالي على أحداث المباراة من خلال شن الهجمات المتتالية على  المنتخب المصري

وأحرز ساديو ماني هدف تقدم السنغال في الدقيقة 78 بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب السنغال لامين كامارا ارتطمت بالدفاع ومن ثم ذهبت إلى ساديو ماني  الذي سددها من خارج منطقة الجزاء وتسكن شباك المنتخب المصري.

الإعلامي إسلام صادق إسلام صادق خروج منتخب مصر منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية

