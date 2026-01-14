شريف عامر: أي واحد كنت تسأله عن أداء منتخب مصر قبل البطولة الكل كان بيقولي ماتشين وهنخرج لكن وصلنا لنصف النهائي

علق الإعلامي شريف عامر، على خسارة منتخب مصر من السنغال والخروج من بطولة أمم أفريقيا .

وقال شريف عامر في برنامجه " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" كان نفسي أبدا برنامجي بالتهنئة لمنتخب مصر بالصعود للنهائي ".

وتابع شريف عامر :" عشان نبقى صرحاء أي واحد كنت تسأله عن أداء منتخب مصر قبل البطولة الكل كان بيقولي ماتشين وهنخرج لكننا وصلنا لنصف النهائي ".

وأكمل شريف عامر :" مع المباريات شكل وأداء منتخب مصر تحسن وفاق التوقعات خاصة في مباراة كوت ديفوار والتي انتهت بفوز منتخب مصر ".

ولفت شريف عامر :" لازم الواحد يوجه الشكر لمحمد صلاح على الفرص التي صنعها في البطولة والاهداف التي سجلها ".

وتابع شريف عامر :" محمد صلاح كان يصرح دائما أن منتخب مصر غير مرشح ويسير مباراة مباراة لتحقيق الهدف ".

