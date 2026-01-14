وليد عبداللطيف ينتقد أداء منتخب مصر أمام السنغال: التغييرات جاءت بطيئة

انتقد الكابتن وليد عبداللطيف، نجم منتخب مصر السابق، أداء المنتخب الوطني خلال مباراته أمام منتخب السنغال، مؤكدًا أن المستوى العام للفريق لم يكن على قدر التطلعات.



وقال عبداللطيف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن عددًا من اللاعبين لم يظهروا في أفضل حالاتهم الفنية والبدنية، إلى جانب وجود بطء واضح في إجراء التغييرات، وهو ما أثّر على شكل الفريق داخل الملعب.



وأوضح أن منتخب مصر لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى السنغال طوال اللقاء، باستثناء هجمة واحدة فقط، معتبرًا أن ذلك يعكس طبيعة الأداء الذي قدمه الفريق خلال المباراة.ولفت إلى أن كرة القدم لا تعتمد على الجانب الدفاعي فقط، مشددًا على أن الاعتماد على الدفاع طوال المباراة دون فاعلية هجومية يجعل الفريق عرضة لاستقبال الأهداف في أي وقت.



