أسامة عرابي عن مباراة السنغال: وصلنا لمرحلة مميزة والكرة فوز وخسارة

أشاد الكابتن أسامة عرابي، نجم منتخب مصر السابق، بأداء المنتخب الوطني والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مؤكدًا أن الوصول إلى المربع الذهبي يُعد إنجازًا مهمًا في حد ذاته، وأن الخسارة تظل واردة في كرة القدم مهما بلغ مستوى الفريق.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن وصول منتخب مصر إلى المربع الذهبي يُعد أمرا مميزا، مشيرًا إلى أن بلوغ آخر 4 منتخبات يعكس مجهودا واضحا من اللاعبين والجهاز الفني.

ووجيه الشكر إلى الكابتن حسام حسن وجهازه الفني، مشددًا على أن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا خلال مشوار البطولة، وأن كرة القدم تحتمل الفوز والخسارة، خاصة مع الوصول إلى مراحل متقدمة.

وأضاف أن منتخب السنغال كان صاحب الاستحواذ على مجريات اللقاء، موضحًا أن المنتخب المصري انتفض خلال الدقائق العشر الأخيرة فقط، مؤكدًا أنه لو ظهر هذا الأداء في وقت مبكر لكان من الممكن تحقيق نتيجة أفضل.

وأوضح أن التحكيم لم يكن على المستوى المطلوب، لكنه لم يكن العامل الحاسم في خسارة المباراة، مشددًا على أن المنتخب لم يخسر بسبب التحكيم وحده.