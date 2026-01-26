عمرو زكي: بلعمري أفضل بديل لـ علي معلول

أشاد عمرو زكي، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، بقدرات الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري المنضم حديثًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال عمرو زكي في حواره ببرنامج الكلاسيكو على قناة ON E بأن يوسف بلعمري لاعب جيد وهو خير بديل لعلي معلول نجم الأهلي السابق.



وأضاف عمرو زكي، بأن بلعمري سيمثل إضافة قوية لتشكيلة الأهلي خاصة وإنه لاعب مُثقل بالخبرات.



أكد عمرو زكي، خلال ظهوره في برنامج الكلاسيكو، أن نتيجة التعادل تُعد مرضية للزمالك في ظل الظروف الصعبة المحيطة بالفريق.

وأوضح أن المباراة تُعد الأولى لكابتن معتمد في الكونفدرالية، ومع ذلك نجح الفريق في الخروج دون خسارة، وهو ما يحافظ على موقفه ويمنح قدرًا من الاستقرار في بداية المشوار.

التجديد والاستقرار أساس البناء

وأشار زكي إلى أهمية ملف التجديدات، معتبرًا إياه خطوة محورية لتحقيق الاستقرار—even لو كان نسبيًا—لعدد من اللاعبين. وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب البناء على قيمة الانتماء داخل النادي، باعتبارها حجر الأساس لأي مشروع ناجح.