80 % من الشعب يستخدم موبايلات رخيصة الثمن.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة
حاكم مينيسوتا يهاجم ترامب بعد مقتل أليكس بريتي
الذهب يتجاوز حاجز 5100 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه
خفض الأسعار أو إنترنت بلا حدود.. اتصالات النواب ترد على مشكلات الباقات
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 26 يناير 2026
الخدمات البيطرية تكشف لـ"صدى البلد" أسرار تصدير دماء الكلاب للخارج
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة و المحافظات
بعد دعوات لإقالتها.. جامعة أمريكية تفصل ابنة مسئول إيراني من كلية الطب
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
تراجع أم ارتفع؟.. أسعار الذهب اليوم الاثنين
الحوثيون يهددون باستئناف الهجمات على السفن في البحر الأحمر| فيديو
السفير إيهاب سليمان يؤكد رفض مصر القاطع لأي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية
عمرو زكي: بلعمري أفضل بديل لـ علي معلول

أشاد عمرو زكي، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، بقدرات الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري المنضم حديثًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال عمرو زكي في حواره ببرنامج الكلاسيكو على قناة ON E بأن يوسف بلعمري لاعب جيد وهو خير بديل لعلي معلول نجم الأهلي السابق.


وأضاف عمرو زكي، بأن بلعمري سيمثل إضافة قوية لتشكيلة الأهلي خاصة وإنه لاعب مُثقل بالخبرات.


أكد عمرو زكي، خلال ظهوره في برنامج الكلاسيكو، أن نتيجة التعادل تُعد مرضية للزمالك في ظل الظروف الصعبة المحيطة بالفريق.

وأوضح أن المباراة تُعد الأولى لكابتن معتمد في الكونفدرالية، ومع ذلك نجح الفريق في الخروج دون خسارة، وهو ما يحافظ على موقفه ويمنح قدرًا من الاستقرار في بداية المشوار.

التجديد والاستقرار أساس البناء

وأشار زكي إلى أهمية ملف التجديدات، معتبرًا إياه خطوة محورية لتحقيق الاستقرار—even لو كان نسبيًا—لعدد من اللاعبين. وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب البناء على قيمة الانتماء داخل النادي، باعتبارها حجر الأساس لأي مشروع ناجح.

