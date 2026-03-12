طه عزت يوضح آليات الدور الثاني من الدوري المصري 25-26

كشف طه عزت، رئيس لجنة المسابقات في رابطة الأندية المصرية، خلال المؤتمر الخاص بمراسم قرعة الدور الثاني من الدوري المصري موسم 25-26، عن أبرز ضوابط الجدول وآليات تحديد المراكز في حال تساوي الفرق بالنقاط.

وأشار عزت إلى أن القرعة تضمنت مراعاة عدة ضوابط، أهمها أن الفرق الأربعة المتنافسة على اللقب ستخوض آخر جولتين في الوقت نفسه، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لجميع المباريات.

وبخصوص لائحة الدور الثاني، أوضح أن ترتيب الفرق في حال تساوي النقاط سيتم تحديده أولًا بالمواجهات المباشرة بين الفرق، ذهابًا وإيابًا، على أن تُحتسب بعد ذلك الأهداف المسجلة في المباراتين، ثم الأهداف المسجلة خارج الأرض.

وأضاف عزت أنه في حالة استمرار التعادل، سيُنظر إلى فارق الأهداف في الدوري كاملًا، وإذا استمر التساوي، سيتم الاعتماد على اللعب النظيف، أي الفريق الذي تلقى أقل عدد من البطاقات الصفراء يحصل على الأفضلية.

هذا وأكد طه عزت على أن الرابطة تهدف من خلال هذه الضوابط إلى تحقيق عدالة المنافسة بين الأندية وضمان شفافية المباريات خلال المرحلة الحاسمة من الدوري.