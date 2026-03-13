قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رشقات صاروخية إيرانية.. إصابات وأضرار بالغة بمبنى في وادي يزرعيل بإسرائيل
مقـ.تل ضابط فرنسي وإصابة آخرين جراء هجوم في أربيل بالعراق
السكك الحديدية تطلق قطارات إضافية خلال عطلة عيد الفطر| المواعيد كاملة
مميزات تنفردت بها محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية| تفاصيل
دعاء ليلة القدر والجمعة الأخيرة من رمضان.. أدعية من المصحف للزواج والرزق
عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية
مقـ.تل شخص اقتحم كنيسا يهوديا بشاحنة في ميشيجن الأمريكية
فصائل مسلحة عراقية تتبني إسقاط الطائرة الأمريكية للتزود بالوقود
السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيّرات إيرانية اخترقت مجالها الجوي
إصابة سفينة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن
وول ستريت جورنال: إسرائيل تعتمد على جواسيس داخل إيران لتحديد أهداف هجماتها
4 ركعات فى آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح
رياضة

رسالة بوميل لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي

باتريس بوميل
باتريس بوميل
رباب الهواري

تتجه أنظار جماهير الكرة الإفريقية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين نادي الترجي التونسي والنادي الأهلي المصري في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي تحظى دائمًا بمتابعة جماهيرية كبيرة نظرًا للتاريخ الطويل والمنافسة القوية بين الفريقين. 

وقبل هذا اللقاء المهم، وجّه المدير الفني للترجي، باتريس بوميل، رسالة خاصة إلى جماهير الفريق، طالبهم خلالها بالاستعداد الكامل لدعم اللاعبين في هذه المواجهة الصعبة.


 

دعوة للاستعداد والدعم الجماهيري

أكد بوميل أن جماهير الترجي تمثل عنصرًا مهمًا في قوة الفريق، خاصة في المباريات الكبيرة التي تحتاج إلى دعم معنوي كبير من المدرجات. 

وشدد المدرب على أن مباراة الأهلي لن تكون سهلة، لأنها تجمع بين فريقين يمتلكان تاريخًا كبيرًا وخبرة واسعة في البطولات القارية. لذلك دعا الجماهير إلى الحضور بقوة ومساندة اللاعبين طوال المباراة.


 

الأهلي منافس قوي وصاحب خبرة

أوضح المدير الفني للترجي، أن الأهلي يعد واحدًا من أقوى الأندية في إفريقيا، ويمتلك خبرات كبيرة في مثل هذه المواجهات الحاسمة. 

وأضاف أن الفريق المصري يتمتع بتاريخ طويل في البطولة ويعرف جيدًا كيف يتعامل مع المباريات الكبرى، وهو ما يفرض على الترجي التحلي بالتركيز والجدية منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية.


 

ثقة في لاعبي الترجي

ورغم قوة المنافس، عبّر بوميل عن ثقته الكبيرة في لاعبي الترجي وقدرتهم على تقديم مباراة قوية تليق بتاريخ النادي وجماهيره. وأشار إلى أن الفريق استعد بشكل جيد لهذه المواجهة، وأن الجهاز الفني يعمل على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا لتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مشواره بالبطولة.


 

رسالة أخيرة للجماهير

واختتم بوميل تصريحاته برسالة واضحة لجماهير الترجي، مؤكدًا أن حضورهم وتشجيعهم سيكون له تأثير كبير على أداء اللاعبين داخل الملعب. وقال إن الفريق يحتاج إلى دعمهم المعتاد في مثل هذه المباريات الكبيرة، مطالبًا الجميع بالاستعداد لمباراة قوية أمام الأهلي، والعمل معًا من أجل تحقيق الفوز وإسعاد جماهير النادي.


 

بوميل الترجي التونسي الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة

المزيد

