رسالة بوميل لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي

تتجه أنظار جماهير الكرة الإفريقية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين نادي الترجي التونسي والنادي الأهلي المصري في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي تحظى دائمًا بمتابعة جماهيرية كبيرة نظرًا للتاريخ الطويل والمنافسة القوية بين الفريقين.

وقبل هذا اللقاء المهم، وجّه المدير الفني للترجي، باتريس بوميل، رسالة خاصة إلى جماهير الفريق، طالبهم خلالها بالاستعداد الكامل لدعم اللاعبين في هذه المواجهة الصعبة.





دعوة للاستعداد والدعم الجماهيري

أكد بوميل أن جماهير الترجي تمثل عنصرًا مهمًا في قوة الفريق، خاصة في المباريات الكبيرة التي تحتاج إلى دعم معنوي كبير من المدرجات.

وشدد المدرب على أن مباراة الأهلي لن تكون سهلة، لأنها تجمع بين فريقين يمتلكان تاريخًا كبيرًا وخبرة واسعة في البطولات القارية. لذلك دعا الجماهير إلى الحضور بقوة ومساندة اللاعبين طوال المباراة.





الأهلي منافس قوي وصاحب خبرة

أوضح المدير الفني للترجي، أن الأهلي يعد واحدًا من أقوى الأندية في إفريقيا، ويمتلك خبرات كبيرة في مثل هذه المواجهات الحاسمة.

وأضاف أن الفريق المصري يتمتع بتاريخ طويل في البطولة ويعرف جيدًا كيف يتعامل مع المباريات الكبرى، وهو ما يفرض على الترجي التحلي بالتركيز والجدية منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية.





ثقة في لاعبي الترجي

ورغم قوة المنافس، عبّر بوميل عن ثقته الكبيرة في لاعبي الترجي وقدرتهم على تقديم مباراة قوية تليق بتاريخ النادي وجماهيره. وأشار إلى أن الفريق استعد بشكل جيد لهذه المواجهة، وأن الجهاز الفني يعمل على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا لتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مشواره بالبطولة.





رسالة أخيرة للجماهير

واختتم بوميل تصريحاته برسالة واضحة لجماهير الترجي، مؤكدًا أن حضورهم وتشجيعهم سيكون له تأثير كبير على أداء اللاعبين داخل الملعب. وقال إن الفريق يحتاج إلى دعمهم المعتاد في مثل هذه المباريات الكبيرة، مطالبًا الجميع بالاستعداد لمباراة قوية أمام الأهلي، والعمل معًا من أجل تحقيق الفوز وإسعاد جماهير النادي.



