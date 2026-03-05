طقس اليوم.. مائل للبرودة نهارا وصقيع ليلا والعظمى بالقاهرة 22

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك إستمرار فى إستقرار الأحوال الجوية والأجواء الشتوية التي يوجد بها دفئ فترة النهار، لأننا ما زلنا نتأثر بمرور مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، يساعد على الأجواء المشمسة.

الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة بين الارتفاع الطفيف والصقيع.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الخميس "المتقلب"

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن قيم درجات الحرارة أغلبها حول المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام، والعظمي نهارا على القاهرة الكبري تصل إلى 22 درجة مئوية، و20 و21 على الاماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وما بين ال25 وال26 درجة على محافظات الصعيد، موضحة أن الطقس نهارا ما بين المائل للدفئ إلى دافئ بشكل كبير فى معظم محافظات الجمهورية.

وتابعت أن فترة الليل تستمر الأجواء شديدة البرودة، لافتة إلى أن الصغري تصل ما بين ال10 وال12 درجة مئوية، خاصة فى المدن الجديدة والأماكن المفتوحة، إلى جانب إعتدال كامل فى سرعات الرياح، مع إستمرار الشبورة المائية، وتختفي مع سطوع أشعة الشمس.