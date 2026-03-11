كارولين عزمي: مررت بأزمة نفسية حادة وقلبي اتكسر.. وذهبت لطبيب نفسي

كشفت الفنانة كارولين عزمي، عن مرورها بأزمة نفسية حادة دفعتها للتفكير في اللجوء إلى طبيب نفسي، مؤكدة أنها ذهبت بالفعل إلى طبيب مختص خلال تلك الفترة، لكنها لم تشعر بالراحة من هذه التجربة.

حالة اكتئاب

وقالت كارولين عزمي، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، إنها عانت من حالة اكتئاب، موضحة: «روحت لدكتور نفساني مرة وكان عندي اكتئاب، لكنني لم أشعر بالراحة خلال هذه الزيارة للطبيب النفسي، ومحبتش الموضوع، قلبي اتكسر».

وأضافت أنها لم تحصل خلال تلك الزيارة على أي أدوية أو منومات أو أدوية مهدئة، مشيرة إلى أنها لا تفكر في الحصول على أدوية من هذا النوع، مؤكدة أنها تفضل التعامل مع أزماتها النفسية بطريقة مختلفة، حيث تعتمد على الحديث مع المقربين منها بدلاً من اللجوء إلى العلاج الدوائي، موضحة أنها تميل إلى مشاركة مشكلاتها مع أشقائها وأصدقائها وأخواتها، باعتبارهم الداعم الأساسي لها في مثل هذه الأوقات.

الحديث مع العائلة والأصدقاء

وأوضحت كارولين عزمي أن الحديث مع العائلة والأصدقاء يمنحها شعورًا بالراحة ويساعدها على تجاوز الضغوط والأزمات النفسية التي قد تمر بها، مؤكدة أن الدعم النفسي من المحيطين بها يمثل بالنسبة لها وسيلة مهمة للتغلب على أي مشاعر سلبية أو صعوبات نفسية.