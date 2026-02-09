انطلاق منافسات كأس العالم للقوة البدنية 2026

انطلقت منافسات بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2026، والتي تقام للعام الرابع على التوالي على أرض مصر، خلال الفترة من 8 إلى 12 الجاري، بمنطقة أهرامات الجيزة، في موقع استثنائي يواجه المتحف المصري الكبير.

وشهدت بداية المنافسات الرسمية التي أنطلقت في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم، ظهور قوي للناشئين في القوة البدنية بنظام RAW، وتقام على مدار اليوم منافسات Classic، وEquipped لفئة الرجال.

ويشارك اليوم 46 لاعب في مختلف المنافسات على أمل حسم المركز الأول والميدالية الذهبية وسط تطور كبير في مستويات اللاعبين المشاركين.

وأكد محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة البدنية على قوة المنافسات خلال الدورة الرابعة من البطولة على أرض مصر بعد اكتساب اللاعبين خبرة كبيرة في البطولات الدولية.

وأردف: توقعتنا كبيرة لمختلف اللاعبين والمراكز الأولى ستشهد صراع قوي بعد وصول لاعبي المنتخب المصري لمستويات مميزة وغير مسبوقة.

وأقيم أمس الأحد، إجراءات ميزان اللاعبين، لتحديد المنافسات وفقًا للوائح الدولية قبل المنافسات بـ24 ساعة.

وتحظى البطولة هذا العام باهتمام واسع من الاتحادات الدولية واللاعبين حول العالم، في ظل ما اكتسبته النسخ الماضية من سمعة تنظيمية مميزة، جعلت مصر وجهة رئيسية لاستضافة أكبر بطولات القوة البدنية عالميًا.

وأعلن الاتحاد المصري للقوة برئاسة اللواء محمود بركات، قائمة اللاعبين المختارين للمشاركة في البطولة، على نفقة الاتحاد بناءً على تجارب اختيار عناصر المنتخب التي أقيمت في الزقازيق شهر نوفمبر الماضي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حامد مصطفى خلاف وزن +140 كجم "رجال"

مصطفى محمد علي وزن 90 كجم "رجال"

السيد صبري السيد وزن 75 كجم "رجال"

يوسف أحمد عبدالله وزن 67.5 كجم "رجال"

كريم إبراهيم صالح وزن 82.5 كجم "رجال"

عمر علاء الدين عمر وزن 56 كجم "رجال"

عبدالعزيز محمد شعبان وزن 82.5 كجم "شباب"

أحمد محمد شتيوي وزن +140 كجم "شباب"

بهاء الدين حسن وزن 125 كجم "شباب"

ألاء طارق خطاب وزن 60 كجم "سيدات"

حبيبة سعيد عبدالغني وزن 56 كجم "سيدات"

ويشارك باقي اللاعبين، اللذين شاركو في تجارب المنتخب وحققو ارقام تأهيلية ولكن لم يحققو المركز الأول، في كل مرحلة بين الناشئين 15 عامًا و17 و19 و21 ومفتوح و7 فئات للأساتذة، على نفقتهم الخاصة.

ووصل عدد المشاركين في بطولة كأس العالم للقوة 360 لاعب ولاعبه من 21 دولة مختلفة.