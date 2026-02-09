التجمع على صفيح ساخن .. السيد عبد العال يتبع سياسة فصل القيادات اعتراضا على مطالبهم برحيله من الحزب وانفراده باختيار النواب في البرلمان

زلزال سياسي.. رئيس التجمع يحيل 11 قيادي بالحزب للتحقيق لفصلهم| أسماء

استقالات جماعية لأعضاء التجمع في الشرقية بعد تحويل حسن جبارة للتحقيق

علاء عصام يكشف أسباب قرار فصله من حزب التجمع

علاء عصام لـ صدى البلد : سأتقدم بتظلم إلى الأمانة العامة والمؤتمر العام ضد قرار فصلي من حزب التجمع

سأتقدم بدعوى قضائية ضد رئيس التجمع في لجنة شئون الأحزاب| اعرف السبب

شهد حزب التجمع على مدار الأيام القليلة الماضية حالة من عدم الاستقرار بعد قرار السيد عبد العال رئيس حزب التجمع بفصل علاء عصام ، عضو مجلس النواب السابق عن حزب التجمع وأمين الشباب بحزب التجمع ، بالإضافة إلى إحالته لـ11 قيادي في حزب التجمع للتحقيق تمهيدا لفصلهم.

وكشفت مصادر داخل حزب التجمع عن أن السيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع أحال 11 قيادي في حزب التجمع للتحقيق وأصدر توصية بفصلهم خلال اجتماع الأمانة العامة القادمة لحزب التجمع منهم 4 أمناء محافظات في حزب التجمع للتحقيق وهم أمين حزب التجمع في الإسماعيلية أيمن جلال وحسن جبارة أمين حزب التجمع في الشرقية ومحمد طنبولي أمين حزب التجمع في الدقهلية و أمين حزب التجمع في سوهاج حمادة فرغل.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أحال 4 أعضاء في المكتب السياسي لحزب التجمع وهم الدكتور شريف فياض عضو المكتب السياسي بحزب التجمع و الدكتور محمد رفعت عضو المكتب السياسي لحزب التجمع وأحمد السيد حسن عضو المكتب السياسي لحزب التجمع و محمد عبد الحليم عضو المكتب السياسي لحزب التجمع.

وأحال كلا من مارك مجدي عضو أمانة اتحاد الشباب بحزب التجمع وأكرم جلال أمين شباب حزب التجمع في الدقهلية والقيادي البارز خالد الزير عضو هيئة عليا في محافظة الدقهلية ومرشح الحزب سابقا في البرلمان.

وأشارت إلى أن سبب إحالة 11 قيادى بحزب التجمع إلى التحقيق والتوصية بفصلهم هو قيامهم بمهاجمة السيد عبد العال رئيس حزب التجمع على جروبات حزب التجمع وأنهم يطالبونه بالرحيل من حزب التجمع وأنه لايعقد اجتماع الأمانة العامة لحزب التجمع منذ 8 شهور ، وأنه حارب كل قيادات حزب التجمع التي طالبته بالإلتزام بلائحة حزب التجمع.

وكشفت مصادر داخل حزب التجمع لـ "صدى البلد" عن وجود استقالات جماعية وصلت إلى استقالة 10 من أعضاء حزب التجمع في محافظة الشرقية بعد قرار السيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع بتحويل حسن جبارة ، أمين حزب التجمع للتحقيق.

وكان قد أصدر سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع قرار بفصل علاء عصام ، أمين الشباب بحزب التجمع و عضو مجلس النواب السابق من حزب التجمع.

وجاء قرار فصل علاء عصام ، أمين الشباب بحزب التجمع و عضو مجلس النواب السابق من حزب التجمع بسبب خلافات بينه وبين سيد عبد العال رئيس حزب التجمع.

وكشف علاء عصام ، عضو مجلس النواب السابق عن حزب التجمع وأمين الشباب بحزب التجمع كواليس قرار فصله من حزب التجمع.

وقال عصام في تصريحات خاصة ل" صدى البلد " أنه من شهر ونصف انتقدت قيادات حزب التجمع وشبابه اختيارات سيد عبد العال رئيس حزب التجمع لنواب الحزب في القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأكد عضو مجلس النواب السابق عن حزب التجمع كواليس أن سيد عبد العال رئيس حزب التجمع اتخذ قرار اختيار نواب الحزب في القائمة الوطنية من أجل مصر دون أن يعود إلى الأمانة العامة لحزب التجمع في ترشيح نواب الحزب في القائمة الوطنية من أجل مصر.

كما أشار إلى أن سيد عبد العال رئيس حزب التجمع انتهت فترة ولايتي من رئاسة حزب التجمع منذ عام ونصف ، وقولت له هذا الكلام على الجروب الخاص بحزب التجمع ، وقولت له أنه يرشح قيادات الحزب لاختيارهم كنواب في القائمة الوطنية و التي ستسانده لاختيار للمرة الثالثة كرئيس لحزب التجمع.

وتابع : سيد عبد العال رئيس حزب التجمع يحاول الآن تعديل المادة ٨ من لائحة حزب التجمع والتي تسمح له بالترشح للمرة الثالثة كرئيس لحزب التجمع ، مما جعله يتوحد مع الكرسي ويرفض أن يترك رئاسة حزب التجمع ، مشير إلى أن كلا من خالد محيي الدين ورفعت السعيد رفضا تعديل المادة ٨ من لائحة حزب التجمع.

وتابع أنه قال لسيد عبد العال رئيس حزب التجمع هذه الكلام بحدة على جروبات حزب التجمع ، مما جعله يجمد عضويته ويحيلني للتحقيق ثم اتخذ قرار بفصلي من حزب التجمع ، مشيرا إلى أن سيد عبد العال رئيس حزب التجمع حاول معه أنه يقدم استقالته من حزب التجمع ثم يعود لحزب التجمع مرة آخرى كنوع من الإذلال له.

وكشف علاء عصام ، عضو مجلس النواب السابق عن حزب التجمع وأمين الشباب بحزب التجمع عن أنه سيتقدم بتظلم إلى الأمانة العامة لحزب التجمع والمؤتمر العام بشأن قرار فصله من حزب التجمع.

وأضاف عصام في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد": لأن من له حق فصله من حزب التجمع هو المؤتمر العام ، لأنني منتخب من المؤتمر العام لحزب التجمع.

وكشف علاء عصام ، أمين الشباب بحزب التجمع و عضو مجلس النواب السابق من حزب التجمع ، إنه سيتحرك قانونيا ضد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع ، برفع دعوى قضائية ضده في لجنة شئون الأحزاب لأن قرار فصله من حزب التجمع غير لائحي وغير منطقي.

وقال عصام في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" :حتى الآن يريد أن أعرف أسباب فصلي من حزب التجمع ، والرد أنني تجاوزت في حق رئيس الحزب سيد عبد العال وحق زميلة في حزب التجمع ، متسائلا عن هذا التجاوز واللفظ الذي قالوا إنني شتمت رئيس الحزب به.