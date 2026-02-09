محمد عطية : صوت هند رجب فيلم صعب جدا ومؤلم وقاس

أشاد الفنان محمد عطية عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بفيلم صوت هند رجب، بعد طرحه علي احدي المنصات.

وقال محمد عطية: فيلم صعب جدا و مؤلم و قاسي لابعد الحدود و كوثر بن هنية مخرجة عظيمة الحقيقة .. الكاستنج عبقري و المزج بين التسجيلات و المشاهد الحقيقية و بين المعاد تمثيله رائع .. فيلم مرهق نفسيا و لكن يستحق المشاهدة بلا شك.

صوت هند رجب الأعلي مشاهدة:

تمكن فيلم" صوت هند رجب" من تصدر الي قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر ، بعد طرحه بساعات.

واحتل فيلم صوت هند رجب، المركز الأول من أصل 10 مراكز للافلام الأعلى مشاهدة في مصر.





الفيلم حصد أكثر من خمسة عشر جائزة للمخرجة كوثر بن هنية ، ووصل إلى القائمة النهائية لأفضل فيلم أجنبي بجوائز الأوسكار الـ98، ليكون إنجازًا جديدًا تحققه السينما الفلسطينية، والفيلم الثالث لبن هنية الذي يصل للقائمة النهائية.

تدور أحداث الفيلم في 29 يناير 2024، تلقى متطوعو الهلال الأحمر اتصالاً طارئًا. طفلة في السادسة من عمرها عالقة في سيارة تحت نيران الاحتلال في غزة، تتوسل لإنقاذها. وبينما كانوا يحاولون إبقاءها على الخط، بذلوا قصارى جهدهم لإحضار سيارة إسعاف إليها. كان اسمها هند رجب.



